Complexe résidentiel New complex of apartments with private swimming pools Samana Parkville with rich infrastructure, Dubailand Residence Complex, Dubai, UAE

Sophistication et élégance à chaque instant - c'est ce que vous trouverez à SAMANA Parkville. Ce projet résidentiel, l'incarnation du style de dictionnaire et l'exquise, offre non seulement l'hébergement, mais le style de vie unique, où chaque jour devient un festin. Studios et appartements avec 1-3 chambres sont disponibles. Les espaces intérieurs, décorés en tenant compte des tendances contemporaines, offrent l'harmonie du style et de la convivialité. Les résidences sont équipées d'appareils de cuisine intégrés et d'un système de « maison intelligente », vous permettant de vous immerger dans le confort immédiatement. Les appartements privés avec piscine seront l'endroit idéal pour se détendre.

La priorité du projet est votre santé, c'est pourquoi dans le territoire, il y a un centre de fitness moderne et un terrain de sport en plein air afin que vous puissiez aller pour le sport au milieu de paysages merveilleux. Cozy lounge areas, jeux pour enfants, centres de fitness intérieurs et extérieurs, piscines, coins verts pour l'isolement - tout cela crée l'environnement idéal pour la vie, le travail et les loisirs. Chaque coin ici est créé pour répondre à toutes vos exigences - des terrains de jeux pour enfants aux zones de méditation spéciales. Vous trouverez de l'espace pour la communication avec vos proches et l'isolement ici. Chaque moment, passé ici, est plein de joie et de tranquillité, vous permettant de profiter de la vie à plein souffle. Acheter une résidence dans ce projet, vous choisissez non seulement le style de vie, mais aussi investir dans l'avenir. Le plan de paiement flexible - seulement 1% par mois - rend ce projet abordable et attrayant.

Équipements:

Appartements avec piscines privées

centre de fitness

terrain sportif

aire de jeux pour enfants

zones de méditation

Achèvement - 2ème trimestre de 2028

Plan de paiement (15/85)

Caractéristiques des appartements

Appartements semi-meublés (appareils de cuisine et système Smart Home)

Emplacement et infrastructure à proximité

La propriété a le bon emplacement: