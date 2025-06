Appartement dans un nouvel immeuble Binghatti Circle

Binghatti Circle est un projet résidentiel emblématique développé par Binghatti Developers, destiné à devenir la plus haute tour du quartier Jumeirah Village Circle (JVC) à Dubaï. Avec plus de 60 étages, la tour proposera des studios et des appartements de 1, 2 et 3 chambres, alliant élégance architecturale et fonctionnalité.

L’immeuble comprendra deux sous-sols, un rez-de-chaussée, quatre niveaux de stationnement, 58 étages résidentiels, ainsi que des niveaux techniques et un toit. La livraison est prévue pour le 2ᵉ trimestre 2027, avec des prix à partir de 674 999 AED pour un studio, 1,05 M AED pour un 1 chambre, 1,6 M AED pour un 2 chambres, et 2,3 M AED pour un 3 chambres.

Les résidents bénéficieront de plusieurs piscines, d'une salle de sport moderne, de pistes de jogging et de cyclisme, de jardins paysagers, d’espaces BBQ, d’aires de jeux pour enfants, ainsi que de services de sécurité et de conciergerie 24h/24. Des commerces seront installés au rez-de-chaussée et certaines unités offriront des fonctions domotiques.

Idéalement situé au cœur de JVC, Binghatti Circle offre un accès rapide à Al Khail Road et Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, à proximité de Dubai Hills Mall, Mall of the Emirates, Downtown et Dubai Marina.

Une excellente opportunité d’investissement alliant vie haut de gamme, prix accessibles, plans intelligents et prestations complètes dans l’un des quartiers les plus dynamiques de Dubaï.