Complexe résidentiel One Canal

One Canal est un projet résidentiel exclusif situé dans le centre de Dubaï, le long du canal d'eau de Dubaï. A proximité de la communauté se trouvent les zones d'Al Quoz 1, Jumeirah 3 et du centre-ville de Dubaï, où se concentrent des attractions telles que Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Fontaine et Dubai Opera.



Le complexe est adjacent au parc Safa et a accès à Al Wasl Road et Sheikh Zayed Road. Dubai International L'aéroport prend environ 15 minutes et l'aéroport international Al Maktoum 40 minutes.



Le célèbre Burj Al Arab Hotel, la plage de sable blanc de la plage de Jumeirah et la réserve faunique de Ras Al Khor sont également à 15-20 minutes en voiture.

La propriété ultra-luxe dans le complexe exclusif One Canal est représentée par 24 penthouses avec 3 et 4 chambres, ainsi que des résidences Sky Villas avec 4 et 5 chambres et le manoir Sky Mansion. La surface habitable des penthouses varie de 381 m2 à 625 m2, et la superficie des villas Sky – de 668 m2 à 836 m2. M.

Un complexe Canal est un excellent choix pour les connaisseurs de mode de vie haut de gamme. Les investisseurs intéressés ont la possibilité de devenir le propriétaire de l'une des collections exclusives de penthouses, de résidences Sky Villas ou de manoir Sky Mansion. Les résidents du complexe pourront profiter d'équipements de classe mondiale, y compris un service de concierge 24h/24, des services de chauffeur personnel et un spa de classe mondiale et plus encore.

Un autre avantage de l'achat d'une résidence dans One Canal est son emplacement dans la zone en développement du canal d'eau de Dubaï. Grâce à l'aménagement spacieux, la propriété exclusive de ce complexe est idéale pour les familles avec enfants et jeunes couples qui apprécieront la variété des commodités entourant le bâtiment.