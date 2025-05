Complexe résidentiel New VERDAN1A 2 Residence with swimming pools, a spa and a clubhouse, Dubailand, Dubai, UAE

VERDANIE 2 est un complexe résidentiel, qui propose des studios et des appartements spacieux et lumineux, où chaque détail est pensé: les fenêtres de plancher à plafond remplissent l'espace de lumière naturelle, et la cuisine moderne avec des appareils intégrés rend la vie quotidienne encore plus confortable. Le nom du projet lui-même, inspiré par le mot « verde » (vert), reflète son concept - combinaison de la nature, de la rénovation et de l'harmonie.

Les résidents de VERDANIA 2 peuvent profiter de la piscine sophistiquée avec un coin salon et chaises longues, et il ya une piscine sécurisée séparée pour les enfants. Ceux qui aiment les activités apprécieront le centre de remise en forme moderne et l'espace extérieur, et le sauna et le spa aideront à se détendre après une journée chargée. Il y a un coin salon extérieur pour votre temps tranquille, où vous pouvez passer une soirée confortable, admirant le coucher du soleil. Les familles avec enfants trouveront ici une aire de jeux spacieuse et une salle de jeux pour enfants. Et le cinéma privé impressionnera les fans de cinéma. Le clubhouse élégant deviendra un lieu de communication, de travail et de loisirs.

Équipements:

piscines pour enfants et adultes

Salle de jeux pour enfants

Salle de sport

terrain sportif

crossfit

sauna et spa

aire de jeux pour enfants

cinéma

clubhouse

Achèvement - 1er trimestre de 2027.

Plan de paiement

60/40

70/30

Caractéristiques des appartements

semi-meublé

Emplacement et infrastructure à proximité

Situé dans la zone dynamique et en développement du complexe de résidences de Dubai Land (DLRC), ce projet offre l'équilibre idéal entre l'énergie urbaine et la tranquillité de l'isolement suburbain. L'emplacement pratique à proximité des principales autoroutes, comme Al Ain Road (E66) et Emirates Road (E611), assure un accès rapide au centre-ville de Dubaï, à l'aéroport international de Dubaï et à d'autres monuments de la ville.