Appartement dans un nouvel immeuble Damac BAY 2 By Cavalli

Échapper à un paradis tropical luxuriant à DAMAC Bay 2 by Cavalli, une nouvelle vague de luxe en bord de mer dans le port de Dubaï, l'un des premiers quartiers de la ville en bord de mer. Découvrez l'harmonie et l'exaltation dans cette magnifique tour de 49 étages, offrant des appartements de luxe de 1 à 5 chambres avec une vue imprenable sur la mer et le rivage. Sentez-vous une créativité féroce déclenchée, car l'audace emblématique de la signature de Cavalli s'ajoute une couche d'élégance inégalée à chaque détail.

Baie de Damac 2 by Cavalli est un luxueux développement résidentiel situé au cœur du port de Dubaï, un quartier animé qui se trouve entre l'emblématique Palm Jumeirah et Bluewaters Island. Cet emplacement privilégié en bord de mer offre aux résidents une vue imprenable sur le golfe Arabo-Persique, ainsi que la proximité de quelques-unes des principales attractions et monuments de Dubaï. Conçu avec le style de signature de Cavalli, le développement allie haute mode et luxe moderne, ce qui en fait un choix parfait pour ceux qui désirent un style de vie somptueux. Avec un accès facile à la plage et aux principaux hubs de la ville, Damac Bay 2 offre un mélange sans faille de sérénité et de sophistication dans l'un des quartiers les plus prestigieux de Dubaï.

Premier emplacement au port de Dubaï

Baie de Damac 2 by Cavalli est parfaitement situé dans le port de Dubaï, offrant une accessibilité inégalée et la proximité des principales destinations de Dubaï. Avec son emplacement privilégié, les résidents profitent du luxe de vivre à quelques minutes de certains des monuments et attractions les plus célèbres de la ville, tout en bénéficiant d'une excellente connectivité routière. Le développement est parfaitement relié aux grandes routes comme Sheikh Zayed Road, offrant un accès facile à toute la ville.

À 15 minutes de la marina de Dubaï, une communauté riveraine animée remplie de restaurants, de boutiques et d'options de divertissement.

20 minutes du centre-ville de Dubaï, où se trouvent Burj Khalifa et The Dubai Mall, offrant des boutiques de classe mondiale et des divertissements.

10 minutes de Palm Jumeirah, l'île emblématique de l'homme connue pour ses stations balnéaires de luxe et ses vues imprenables.

À 5 minutes de Bluewaters Island et Ain Dubaï, la plus grande roue d'observation au monde.

25 minutes de l'aéroport international de Dubaï, assurant un voyage facile pour les voyageurs fréquents.

30 minutes de l'aéroport international Al Maktoum, offrant une connectivité supplémentaire pour les voyageurs mondiaux.

Accès direct à Sheikh Zayed Road, connexion au reste de Dubaï et grandes autoroutes pour des déplacements en douceur.

Cet emplacement privilégié offre le mélange parfait de tranquillité en bord de mer et de commodité de la ville, faisant de Damac Bay 2 une adresse hautement souhaitable à Dubaï.

Types d'appartements et plans d'étage à Damac Bay 2 par Cavalli

Baie de Damac 2 by Cavalli redéfinit la vie de luxe avec une collection d'appartements super-luxe qui répondent aux goûts les plus exigeants. Que vous soyez à la recherche d'une retraite confortable d'une chambre ou d'un penthouse de cinq chambres, chaque unité est soigneusement conçue avec le style emblématique de Cavalli. Des jardins du ciel aux terrasses privées, ces appartements offrent un mélange inégalé de vie moderne, de style et de vues imprenables sur le port de Dubaï. Voici un aperçu des appartements pour slae à Damac Bay 2 par Cavalli:

Chacun de ces types d'appartements allie sophistication et confort, faisant de Damac Bay 2 by Cavalli un choix idéal pour ceux qui cherchent le luxe et la tranquillité dans l'un des sites les plus prestigieux de Dubaï.





Design et architecture à Damac Bay 2 par Cavalli

Baie de Damac 2 by Cavalli est une véritable incarnation du luxe, où la mode rencontre l'éclat architectural. Le développement met en valeur Roberto Cavalli, une philosophie audacieuse et exotique du design, infusant chaque aspect de la propriété avec opulence et style. De l'intérieur somptueux à l'extérieur élégant du bâtiment, chaque détail est soigneusement soigné pour créer un environnement de vie à la mode qui résonne avec élégance et modernité.

Haute comme une merveille architecturale de 49 étages, la propriété témoigne d'un design et d'un artisanat sophistiqués. En entrant dans le hall, les résidents sont accueillis par la combinaison frappante de lustres, de planchers de marbre opulents et d'accents terreux, créant une atmosphère chaleureuse et luxueuse. Les tonalités muettes dans tout le bâtiment améliorent encore son esthétique raffinée, équilibrage des éléments naturels avec des finitions haut de gamme.

Chaque appartement reflète un mélange unique de style avant-gardiste signature de Cavalli, associé à des aménagements spacieux et des matériaux de luxe. Qu'il s'agisse de terrasses expansives ou d'intérieurs pensés, Damac Bay 2 offre à la fois fonctionnalité et beauté, garantissant aux résidents une expérience de vie aussi confortable que stylée.

Conception inspirée par le cavalli: Les éléments gras et exotiques reflètent le style emblématique de la maison de mode.

Propriété de 49 étages : Une grande structure élégante offrant une vue imprenable sur le golfe Arabique.

Finitions de luxe : Chandeliers, sols en marbre et accents terreux et rustiques.

L'esthétique de la mode : Intérieurs et aménagements conçus pour combiner la vie moderne avec des influences de mode haut de gamme.

Mises en page expansive: Appartements spacieux avec terrasses et unités de jardin, maximisant l'espace et la lumière naturelle.

Le design et l'architecture de Damac Bay 2's offrent une fusion transparente de la haute mode et de la vie de style de resort, ce qui en fait un marché immobilier haut de gamme de Dubaï.

Commodités luxueuses à Damac Bay 2 par Cavalli

Baie de Damac 2 by Cavalli offre une expérience de vie inégalée avec un large éventail d'équipements luxueux conçus pour promouvoir la relaxation, le bien-être et le style. Ces caractéristiques exclusives créent un environnement de type resort, permettant aux résidents de se détendre et de se ressourcer dans le confort de leur propre maison.

Gousses de relaxation flottantes et tentes à glampe: Les résidents peuvent profiter de soins de spa et de loisirs dans les nacelles de relaxation flottantes, ou opter pour une expérience de glaçage immersive dans les tentes de luxe.

Douches à travers l'hydrothérapie et bateaux à remous: Pour une détente ultime, le développement offre des douches hydrothérapie à travers et l'expérience unique de tremper dans les bateaux de bain à remous tout en bénéficiant d'une vue imprenable.

Piscine à l'infini au 43ème niveau: Une piscine à débordement somptueuse allie luxe et vue mer sereine, offrant une évasion tranquille au-dessus de la ville.

Musée Cavalli et Fashion Studio: Les passionnés de mode peuvent se livrer à des accessoires de mode virtuels, explorer les dernières tendances de Cavalli, et même créer des pièces de mode personnalisées au Studio de mode exclusif.

Le mode de vie de Cavalli

Damac Bay 2 embrasse un concept vivant unique qui fusionne la nature et la haute mode, incarnant l'élégance sauvage et inédite pour laquelle Roberto Cavalli est connu. Les espaces résidentiels sont un mélange artistique du style audacieux et de l'inspiration naturelle de Cavalli, offrant aux résidents un style de vie aussi luxueux que aventureux.

Fusion art et mode : Les espaces résidentiels combinent des éléments d'art et de mode, créant un environnement où les thèmes de Cavalli sauvages et non tamés prennent vie.

Expériences immersives: Les résidents peuvent profiter d'équipements innovants comme des haut-parleurs steep-in qui offrent une expérience d'immersion musicale unique, et des pods de rêve conçus pour créer une sensation d'apesanteur pour la relaxation ultime.

Vivre à Damac Bay 2 par Cavalli signifie embrasser un style de vie non seulement luxueux, mais aussi profondément lié à la nature et au monde de la haute mode.

Pourquoi investir dans Damac Bay 2 par Cavalli

Investir dans Damac Bay 2 by Cavalli offre une occasion unique de posséder une partie de l'immobilier de luxe dans l'un des sites les plus prestigieux de Dubaï en bord de mer. Voici les principales raisons pour lesquelles ce développement se distingue comme un investissement de premier plan:

1. Lieu principal: Situé à Dubai Harbour, dans la baie de Damac 2 est stratégiquement situé entre Palm Jumeirah et l'île Bluewaters, offrant à proximité des principaux points de repère, plages, et les zones les plus dynamiques de Dubaï. Avec un accès facile à Sheikh Zayed Road et à la fois Dubai International et Al Maktoum International Airports, le développement offre une commodité inégalée pour les résidents et les investisseurs.

2.Cavalli Brand Appeal: Roberto Cavalli est une marque mondiale qui ajoute un prestige important à la propriété. La fusion de la haute mode et de la vie luxueuse fait de ce développement un aimant pour ceux qui recherchent un style de vie unique, qui peut également se traduire par une forte demande de location et une forte valeur de revente.

3.Luxueux Équipements: Des gousses de relaxation flottantes et des tentes de glampage aux douches d'hydrothérapie, une piscine à débordement et l'exclusif Cavalli Museum and Fashion Studio, Damac Bay 2 offre des équipements de vie inégalés qui plaisent tant aux résidents qu'aux locataires potentiels. Ces caractéristiques de classe mondiale distinguent la propriété des autres développements dans la région.

4.Location forte Rendements: Dubaï est connu pour son marché immobilier robuste, et les développements de luxe comme Damac Bay 2 sont en forte demande. Grâce à son emplacement privilégié, son prestige de marque et ses équipements haut de gamme, les investisseurs peuvent s'attendre à de solides rendements locatifs et à un solide rendement des investissements.

5.Plans de paiement flexibles: Les plans de paiement flexibles et faciles offerts par Damac Properties permettent aux investisseurs d'accéder plus facilement au marché immobilier de luxe. Ces options réduisent le fardeau financier et facilitent le processus d'investissement.

6. Marché immobilier en croissance de Dubai : Le marché immobilier de Dubai continue de croître, sous l'impulsion d'infrastructures solides, de tourisme et d'un environnement exempt d'impôts. Comme l'un des marchés immobiliers les plus dynamiques du monde, investir dans un développement de luxe de premier ordre comme Damac Bay 2 offre à la fois la stabilité et l'appréciation potentielle du capital.

Avec son emplacement privilégié, ses équipements de luxe et son association avec la prestigieuse marque Cavalli, Damac Bay 2 est non seulement une résidence désirable, mais aussi un investissement intelligent pour ceux qui cherchent à capitaliser sur le marché immobilier florissant de Dubaï

