Complexe résidentiel New Park Five Residence with a swimming pool and a co-working area, Dubai Production city, Dubai, UAE

Park Five by Deyaar est un complexe résidentiel moderne, qui allie style élégant et harmonie naturelle. Le projet est situé dans la zone verte de Dubai Production City et propose des studios et appartements spacieux avec 1-2 chambres, équipés de technologies intelligentes avancées et finitions raffinées. Grâce aux éléments architecturaux, l'espace de vie est plein de lumière naturelle et de verdure, créant une atmosphère chaleureuse pour une vie confortable.

Le complexe dispose d'une infrastructure premium, y compris une piscine de plage, un centre de fitness, un studio de yoga et des aires de jeux pour enfants. Il y a une zone de réception sur le toit avec une vue imprenable. Et pour ceux qui aiment les activités, il y a un mini golf et un simulateur Topgolf. Les zones de barbecue et les gazeboes deviendront l'endroit idéal pour les soirées dans le sein d'une famille et d'amis.

Park Five est créé pour ceux qui apprécient la convivialité, le style et le confort. C'est un endroit où chaque matin inspire, et chaque soir donne la paix.

Équipements:

piscine

centre de fitness

domaine de co-travail

sur le toit zen jardin

court de tennis à pagaie

Achèvement - 2e trimestre de 2027.

Plan de paiement

10% d'acompte, 40% en construction, 50% après achèvement

Caractéristiques des appartements

Semi meublé, avec des appareils de cuisine complets

Emplacement et infrastructure à proximité

L'emplacement idéal assure un accès rapide aux points clés de la ville - les écoles prestigieuses, les centres commerciaux et les installations médicales. Vivre ici, vous apprécierez la tranquillité naturelle, rester près de la vie urbaine dynamique.