Complexe résidentiel New residence Skyvue Volair with a swimming pool and a spa close to Downtown Dubai and the international airport, Sobha Hartland II, Dubai

Skyvue Solair est l'incarnation unique de l'élégance et du luxe dans l'un des quartiers les plus prestigieux de Dubaï - Sobha Hartland II. Le chef-d'œuvre architectural, combinant style moderne et planification réfléchie, offre à ses résidents non seulement le plus haut niveau de confort, mais aussi des vues à couper le souffle. Les fenêtres de vos appartements offrent une vue panoramique sur le magnifique centre-ville de Dubaï, la célèbre ligne de gratte-ciel et la réserve naturelle Ras Al Khor, où vous pourrez profiter de la vue unique.

Le complexe dispose d'appartements raffinés avec 1, 1.5 et 2 chambres, conçus pour créer l'équilibre idéal entre style et fonctionnalité. Des équipements de haute qualité, comme une piscine à débordement avec vue panoramique, un salon intérieur, un centre de fitness moderne et un espace spa, assureront une vie confortable et de qualité dans la mégapole.

Skyvue Solair n'est pas seulement l'immobilier, mais le style de vie, qui donne de l'inspiration chaque jour. Sentez la hauteur du confort haut de gamme au cœur de Dubaï et devenez une partie de la fabuleuse communauté.

Équipements:

piscine à débordement avec vue panoramique

sur le toit du salon

centre de fitness moderne

espace spa

aires de marche et parcs

Achèvement - 1er trimestre de 2029.

Plan de paiement

60/40

Caractéristiques des appartements

Appareils de cuisine non meublés inclus

2 écoles internationales - 10 minutes

Centre-ville de Dubaï - 10 minutes

Aéroport international de Dubaï - 12 minutes

Baie des affaires - 12 minutes

Burj Khalifa et Dubai Mall - 15 minutes

Opéra de Dubaï - 15 minutes

Palm Jumeirah - 25 minutes

Emplacement et infrastructure à proximité