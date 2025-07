Complexe résidentiel New Evora Residences with swimming pools, lounge areas and around-the-clock security, Al Furjan, Dubai, UAE

Evora Residences est la combinaison idéale du style de vie moderne et de l'harmonie naturelle. Le complexe comprend au total 77 résidences, assurant l'intimité et la convivialité pour chaque résident. Spacieux appartements modernes avec des finitions de haute qualité sont équipés de tout le nécessaire pour une vie confortable. Les balcons donnant sur le parc et les espaces verts ajoutent au sentiment de tranquillité et d'isolement.

Le projet offre une variété d'équipements pour répondre aux besoins de tous les résidents. Il y a des piscines pour les enfants et les adultes sur le territoire du complexe. Les grands espaces lounge près de la piscine sont idéaux pour la détente. Il y a une salle de fitness entièrement équipée, une salle de yoga calme et une piste de jogging pour la vie active. Les gens, qui vivent des activités de plein air, apprécieront les zones de barbecue où vous pouvez passer un bon moment avec votre famille et vos amis. Il y a une aire de jeux pour enfants. Le lobby spacieux de luxe crée l'excellente impression dès la première étape, et la sécurité 24h/24 assure une sécurité maximale. Il y a des places de parking séparées pour les clients. De plus, le complexe est équipé de panneaux solaires sur le toit, ce qui souligne notre attention sur la convivialité environnementale et l'économie. Evora Les résidences ne sont pas seulement un lieu de vie, c'est la véritable incarnation du confort, de la cohésion et de l'harmonie, où chaque moment est plein de sens.

Équipements:

piscines pour enfants et adultes

Salles de séjour

Espace barbecue

gymnase équipé

espace yoga

piste de jogging

parking pour les clients

hall spacieux

Sécurité 24 heures sur 24

aire de jeux pour enfants

Achèvement - 3ème trimestre de 2026.

Plan de paiement: 30/70

Caractéristiques des appartements

Appareils de cuisine intégrés Siemens, solutions maison intelligentes, armoires intégrées

Emplacement et infrastructure à proximité

Al Furjan est l'une des zones les plus en perspective et en développement dynamique de Dubaï, qui est idéal à la fois pour vivre, et pour investir. L'emplacement pratique assure l'équilibre entre la vie urbaine et la tranquillité de l'atmosphère du pays. Il est confortable pour les familles, les jeunes professionnels et ceux, qui apprécient l'accès pratique à tous les points clés de la ville. Al Furjan est célèbre pour son infrastructure bien développée, ses espaces verts et sa proximité avec les principales zones d'affaires et de divertissement. La chaîne de transport parfaitement développée, y compris le métro, permet d'arriver à l'endroit nécessaire rapidement. La région est entourée d'écoles, de centres commerciaux et de parcs, ce qui en fait l'endroit idéal pour une vie confortable. Les complexes résidentiels modernes offrent une variété d'aménagements pour répondre à toutes les ambitions. Al Furjan combine confort de la vie urbaine avec convivialité et intimité.