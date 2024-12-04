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Complexe résidentiel Saria

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$495,041
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ID: 22135
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 27/09/2024

Emplacement

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  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    39

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

À propos du complexe

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Appartements dans le complexe résidentiel haut de gamme Saria dans le quartier de Maritime City ! Au bord de la mer ! Avec une vue panoramique sur la marina, les eaux et les toits de Dubaï ! Appartement avec cuisine équipée et électroménager ! Plan de versement flexible et sans intérêt ! Nous trouverons des logements avec un taux hypothécaire ou un plan de versement avantageux aux Émirats arabes unis ! Commodités : piscine pour enfants, piscine communautaire, espace de co-working, espaces détente, espace BBQ, cinéma, piscine à débordement, gym communautaire, gym intérieur, pistes de jogging, studio de yoga, spa, sauna, piste cyclable. Une architecture contemporaine, des équipements luxueux et un emplacement privilégié rendent ce développement idéal à la fois pour la vie personnelle et pour l'investissement. Emplacement: La ville maritime de Dubaï, qui abrite Saria by BEYOND, est stratégiquement située entre les zones patrimoniales de Dubaï et ses attractions modernes. Le centre-ville de Dubaï et le DIFC se trouvent à 15 minutes en voiture du complexe, tandis que l'aéroport international de Dubaï. L'aéroport est accessible en seulement 20 minutes.Le quartier de Mina Rashid est situé à seulement 2 minutes en voiture du complexe ; les écoles prestigieuses, les hôpitaux, les centres commerciaux et les plages publiques sont tout aussi rapidement accessibles - tous sont situés à 10-15 minutes en voiture. La disponibilité des appartements disponibles sera fournie sur demande ! Nous vous dirons tout sur l’achat d’un bien immobilier aux Emirats Arabes Unis. Écrivez-nous ou appelez-nous, nous répondrons à toutes vos questions !

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Doubaï, Émirats arabes unis
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