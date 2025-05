Complexe résidentiel New Terra Tower Residence with a swimming pool and a banquet hall close to prestigious schools, Dubailand Residence Complex, Dubai, UAE

Terra Tower est un complexe résidentiel qui incarne les nouvelles tendances de la conception urbaine, combinant des lignes innovantes, des plans de réflexion et des finitions raffinées. Studios et appartement avec 103 chambres sont disponibles. Des balcons spacieux ouvrent une vue imprenable sur le panorama de la ville, et de grandes fenêtres remplissent les chambres de lumière naturelle, créant l'atmosphère confortable et relaxante. Les intérieurs sont pensés au dernier détail - matériaux de haute qualité, textures élégantes et solutions design modernes créent l'espace idéal pour la vie. Les cuisines sont équipées d'appareils.

Terra Tower est créée pour ceux qui visent un mode de vie actif et prennent soin de leur bien-être. A votre disposition, il y a un centre de fitness moderne, équipé d'équipements avancés, une piscine avec un coin salon, où vous pourrez profiter du soleil et vous détendre après une journée chargée, ainsi qu'une salle de banquet spacieuse pour des événements et des réunions avec des amis. Le système central de climatisation assure un environnement de confort à tout moment de l'année, et la sécurité 24h/24 garantit la sécurité et la tranquillité pour vous et votre famille.

Les résidents du complexe peuvent profiter d'un large choix de possibilités de loisirs - de la plage de loisirs, de la marche et des pistes cyclables, des parcs, des clubs de yachts au célèbre Al Habtoor Polo Resort, où vous pouvez vous connecter avec le monde luxueux des sports équestres. Pour les familles avec enfants, des établissements d'enseignement prestigieux, dont GEMS Winchester School, GEMS FirstPoint School, Fairgreen International School, South View School et The Aquila School, sont à proximité du complexe.

Équipements:

piscine

Salle de sport

Sécurité 24 heures sur 24

air conditionné central

Salle de banquet

établissements d'enseignement de prestige

Achèvement - 4e trimestre de 2026.

Plan de paiement: 30/70, 40/60, 50/50, 60/40.

Caractéristiques des appartements

Appareils de cuisine inclus

Emplacement et infrastructure à proximité

Terra Tower offre un accès pratique aux autoroutes kay de la ville, comme Sheikh Mohammed Bin Zayed Road (E311), Emirates Road (E611) et Al Qudra Road (D63).