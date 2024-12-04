Complexe résidentiel New low-rise residence One by Preston with an infinity pool and lounge areas close to Downtown Dubai, Dubai South, UAE

Un par Preston est un complexe prestigieux, situé au cœur de Dubaï Sud, où sont construits des quartiers d'affaires de nouvelle génération à grande échelle. Chacune des 56 résidences exclusives du projet de bas-lieux crée l'atmosphère de vie privée, assurant non seulement une vie confortable, mais aussi une forte expansion du capital. Les plans de réflexion et l'intérieur raffiné conçu par Preston Properties soulignent le statut du propriétaire. Spacieux et lumineux appartements sont équipés de technologies modernes "Smart Home", rendant la vie quotidienne extrêmement confortable. Sur le toit du complexe, il y a une piscine panoramique à débordement, offrant une vue imprenable sur la zone dynamique en développement, ainsi que des salons élégants pour les loisirs et les réunions. Pour un mode de vie actif, il y a un centre de fitness entièrement équipé, et des promenades dans des jardins paysagers bien entretenus deviendront le moyen idéal de se détendre après une journée chargée.
Équipements:
Achèvement - 2e trimestre de 2027.
Plan de paiement: 50/50Caractéristiques des appartements
Le mobilier est disponible sur demande du client.Emplacement et infrastructure à proximité
Emplacement de One by Preston sera idéal pour ceux qui apprécient la commodité du transport: à seulement 5 minutes de l'aéroport international Al Maktoum, à 10 minutes de Expo City et l'accès direct à des endroits clés tels que Palm Jumeirah, Bluewaters et le centre-ville de Dubaï. C'est un endroit où le luxe rencontre la convivialité et où les investissements gagnent en valeur à long terme.