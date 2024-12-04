  1. Realting.com
Complexe résidentiel New low-rise residence One by Preston with an infinity pool and lounge areas close to Downtown Dubai, Dubai South, UAE

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$171,327
Complexe résidentiel New low-rise residence One by Preston with an infinity pool and lounge areas close to Downtown Dubai, Dubai South, UAE
ID: 27412
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 2473690
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 13/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï

À propos du complexe

Un par Preston est un complexe prestigieux, situé au cœur de Dubaï Sud, où sont construits des quartiers d'affaires de nouvelle génération à grande échelle. Chacune des 56 résidences exclusives du projet de bas-lieux crée l'atmosphère de vie privée, assurant non seulement une vie confortable, mais aussi une forte expansion du capital. Les plans de réflexion et l'intérieur raffiné conçu par Preston Properties soulignent le statut du propriétaire. Spacieux et lumineux appartements sont équipés de technologies modernes "Smart Home", rendant la vie quotidienne extrêmement confortable. Sur le toit du complexe, il y a une piscine panoramique à débordement, offrant une vue imprenable sur la zone dynamique en développement, ainsi que des salons élégants pour les loisirs et les réunions. Pour un mode de vie actif, il y a un centre de fitness entièrement équipé, et des promenades dans des jardins paysagers bien entretenus deviendront le moyen idéal de se détendre après une journée chargée.

Équipements:

  • piscine à débordement
  • Système "Smart Home"
  • Salles de séjour
  • centre de fitness
  • jardins aménagés

Achèvement - 2e trimestre de 2027.

Plan de paiement: 50/50

Caractéristiques des appartements

Le mobilier est disponible sur demande du client.

Emplacement et infrastructure à proximité

Emplacement de One by Preston sera idéal pour ceux qui apprécient la commodité du transport: à seulement 5 minutes de l'aéroport international Al Maktoum, à 10 minutes de Expo City et l'accès direct à des endroits clés tels que Palm Jumeirah, Bluewaters et le centre-ville de Dubaï. C'est un endroit où le luxe rencontre la convivialité et où les investissements gagnent en valeur à long terme.

Doubaï, Émirats arabes unis

Prêt hypothécaire à Dubaï pour les non-résidents. Comment acheter un bien immobilier à crédit
04.12.2024
Prêt hypothécaire à Dubaï pour les non-résidents. Comment acheter un bien immobilier à crédit
Programme de retraite à Dubaï. Comment obtenir un visa de retraite à Dubaï
27.09.2024
Programme de retraite à Dubaï. Comment obtenir un visa de retraite à Dubaï
Afficher toutes les publications