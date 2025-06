Complexe résidentiel Jewel est situé dans un quartier unique en bord de mer à proximité du cœur de la ville;s centre, au milieu d'un magnifique développement de plus de 74 000 m2, le complexe est drapé autour d'une plage et lagune bleue, des espaces ouverts, et un paysage luxuriant.

Vivez la tranquillité dans les magnifiques lagons. Laissez la nature et le luxe se fondre, s'adapter, couler et prendre forme autour de la vie que vous avez toujours voulu. C'est une expérience comme aucune autre. Promenez-vous sur la promenade, la lagune scintillante d'un côté et l'horizon urbain de l'autre. C'est une expérience magique de chaque côté.

Sois encore un enfant. Slash, surf, voile et nage dans les eaux cristallines. Construire des châteaux de sable. Jouez aux sports nautiques. L'expérience de l'eau n'est comme aucune autre - elle rafraîchit, revigore et apaise l'âme, apportant joie et frisson comme aucune autre.

Savourez des équipements de luxe qui dorment votre esprit et votre corps, vous laissant rafraîchis et rajeunis. Faites l'expérience des équipements de type clubhouse à la maison: