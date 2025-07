Complexe résidentiel First-class residential complex VAL with a good infrastructure in the Al Jaddaf area, Dubai, UAE

Val vous invite à vous immerger dans un monde de sophistication, où l'élégance contemporaine rencontre la tranquillité. Val propose 121 résidences, y compris des studios et des appartements de 1 à 2 chambres. Les intérieurs incarnent la philosophie du luxe minimaliste, où chaque élément est soigneusement pensé pour créer un espace élégant et confortable. Des plans lumineux et ouverts sont remplis de lumière naturelle, mettant en valeur des surfaces brillantes et des accents aquamarins qui donnent à chaque maison une fraîcheur et une légèreté particulières. Des plans de sol spacieux avec beaucoup de lumière naturelle mettent en valeur des surfaces élégantes brillantes et des accents aquamarins, créant une atmosphère de fraîcheur et de légèreté dans chaque résidence.

Le projet offre un large éventail d'équipements qui créent un espace confortable pour vivre, se détendre et socialiser. A votre disposition sera une piscine moderne, idéale pour nager et se détendre les jours chauds. À côté de la piscine il ya des zones de bains de soleil confortables où vous pouvez profiter des rayons du soleil et se détendre dans l'air frais. Pour ceux qui se soucient de leur santé et de leur condition physique, il y a une salle de fitness équipée d'équipements modernes, ainsi qu'une salle de yoga, où vous pouvez trouver l'harmonie du corps et de l'esprit. Pour récupérer et se détendre après l'entraînement, vous pouvez visiter le sauna, qui aidera à soulager le stress et améliorer le bien-être général. Les petits résidents du complexe ne seront pas laissés sans attention non plus - il y a une piscine séparée pour les enfants, où ils peuvent en toute sécurité éclabousser et s'amuser. Toutes les commodités du projet visent à créer un équilibre entre un style de vie actif et des possibilités de détente complète.

Avantages

Installations: 40/60

20% – paiement initial

10% – Juillet 2025

5% – Janvier 2026

5% – Juillet 2026

60% – après l'exécution du projet

Emplacement et infrastructure à proximité

L'emplacement du projet dans le secteur riverain d'Al Jaddaf de Dubaï offre des avantages uniques à ceux qui apprécient une combinaison de détente isolée et d'accès pratique à la vie urbaine. Situé le long des rives pittoresques du ruisseau Dubai, ce quartier est devenu l'un des complexes résidentiels les plus attrayants de la ville. Il offre la combinaison parfaite d'une atmosphère riveraine tranquille avec un accès facile aux principales zones d'affaires et de divertissement de Dubaï. Al Jaddaf Waterfront est réputé pour sa proximité avec de nombreux équipements, ainsi que des infrastructures modernes qui sont idéales pour une vie confortable. Ici, vous pourrez profiter de vues pittoresques sur l'eau, ainsi que d'un accès rapide à tous les sites importants de la ville. Le quartier est situé à une courte distance en voiture des centres d'affaires et de divertissement, ce qui le rend idéal pour les résidents qui apprécient à la fois l'intimité et la proximité de la vie urbaine dynamique.