Complexe résidentiel New Reef 998 Residence with a swimming pool, parks and a gym, DLRC, Dbai, UAE

Reef 998 est un complexe résidentiel moderne de Reef Development, situé dans la zone en développement dynamique du complexe résidentiel de Dubai Land. C'est une communauté tranquille, mais en développement actif, qui devient de plus en plus populaire parmi les familles, les investisseurs et ceux qui cherchent un équilibre entre la vie urbaine et l'environnement naturel.

Le projet est une élégante tour de 25 étages avec des aménagements soigneusement pensés: studios, appartements avec 1, 2 et 3 chambres. Tous les appartements ont des cuisines avec des appareils de marques européennes (y compris Bosch ou équivalent), des espaces de vie spacieux et l'accès aux parcs verts, la piscine, la salle de sport moderne, le jogging et les pistes cyclables. Toutes ces choses créent l'atmosphère confortable, élégante et fonctionnelle.

Reef 998 n'est pas seulement l'hébergement, c'est le choix parfait pour vivre et investir. Les prix de départ et le plan de paiement flexible rendent le projet abordable, et l'infrastructure réfléchie promet une forte demande de loyer.

Équipements:

piscine

aire de jeux pour enfants

jogging et pistes cyclables

parcs verts

gymnase entièrement équipé

Sécurité et conciergerie 24/7

Achèvement - 2ème trimestre de 2028.

Plan de paiement

20% - mise de fonds

50% - 1% par mois dans les 3 ans

30% - après achèvement, pendant 30 mois

Caractéristiques des appartements

Cuisines non meublées mais entièrement équipées de marque européenne (Bosch ou équivalent): lave-linge, réfrigérateur, cuisinière & four, micro-ondes (lave-vaisselle aussi mais pas dans les studios)

Emplacement et infrastructure à proximité

À 5 minutes:

Mondes d'aventure IMG

Village mondial

Ville académique

10 à 15 minutes:

Parc Safari de Dubaï

Course de Meydan

Centre commercial Dubai Outlet

Baie des affaires

Centre-ville de Dubaï

20 à 25 minutes: