Complexe résidentiel

Golf Resort est situé au cœur de Dubai Sports City, une zone qui offre aux résidents un environnement naturel et confortable, tout en permettant un accès facile aux installations clés de la ville. L'architecture du complexe est contemporaine et reflète la dynamique du quartier, où se trouvent de nombreuses installations sportives : stades, académies de tennis et de golf, piscines, etc. Actuellement, le quartier est sous-évalué et a le potentiel de croître en valeur, y compris en raison du lancement prévu du métro.

Avantages du complexe:

Vue d'ouverture des terrains de golf depuis les appartements

Concept de maison intelligente

Finitions, éclairage et accessoires de haute qualité

Accès à des équipements modernes de classe mondiale dans le complexe

Convient à la vie individuelle et familiale

Infrastructure complexe :