Complexe résidentiel New VERDAN1A Residence with swimming pools and a spa, Dubailand, Dubai, UAE

Bienvenue à VERDANIA 1 - un complexe résidentiel avec studios et appartements spacieux et lumineux. Chaque appartement est équipé de fenêtres et d'appareils de cuisine. Le nom du projet vient du mot «verde», qui signifie «vert» dans différentes langues, symbolisant la croissance, le renouveau et le pouvoir vital.

Chaque aspect est pensé au dernier détail ici pour créer l'environnement, où une personne se sent une partie de la nature, bénéficiant des agréments du monde moderne en même temps. La magnifique piscine avec un salon spacieux et des chaises longues deviendra l'endroit idéal pour se détendre en jours ensoleillés, et la piscine séparée pour enfants permettra aux enfants de profiter de jeux d'eau en toute sécurité. Il y a une salle de gym moderne et un espace de crossfit extérieur pour les activités. De plus, le sauna et le spa aideront à se détendre après une journée chargée et à recharger les batteries. Ceux qui aiment les loisirs isolés apprécieront le salon extérieur, où vous pourrez profiter des couchers de soleil et de la communication dans une atmosphère chaleureuse. Les familles avec des enfants verront la valeur dans la grande aire de jeux extérieure et la salle de jeux séparée, où les enfants peuvent passer du bon temps et passer du temps en toute sécurité. Le cinéma privé offrira une expérience ultime de visionnement de films dans le confort et l'intimité, et le clubhouse élégant deviendra un lieu de réunions, de travail et de passe-temps agréable.

Équipements:

piscines pour enfants et adultes

Salle de jeux pour enfants

Salle de sport

terrain sportif

crossfit

sauna et spa

aire de jeux pour enfants

cinéma

clubhouse

Achèvement - 1er trimestre de 2027.

Plan de paiement

60/40

70/30

Caractéristiques des appartements

Appareils de cuisine

Emplacement et infrastructure à proximité

Situé dans la zone dynamique et en développement du complexe de résidences de Dubai Land (DLRC), ce projet offre l'équilibre idéal entre l'énergie urbaine et la tranquillité de l'isolement suburbain. L'emplacement pratique à proximité des principales autoroutes, comme Al Ain Road (E66) et Emirates Road (E611), assure un accès rapide au centre-ville de Dubaï, à l'aéroport international de Dubaï et à d'autres monuments de la ville.