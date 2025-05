Complexe résidentiel Apartments with private pools in the new Ibiza complex, the Dubailand area, Dubai

Ibiza est un nouveau complexe résidentiel haut de gamme. Appartements avec 1-3 chambres, avec des finitions modernes de qualité et système "Smart Home" sont disponibles. Le design d'intérieur équilibre élégance et fonctionnalité. Chaque résidence dispose d'un balcon spacieux avec une piscine, où vous pourrez vous détendre après une journée chargée ou prendre une tasse de café le matin, bénéficiant d'une vue imprenable sur Dubaï.

Laissez-vous plonger dans le monde du luxe. Le centre de spa et le complexe de bien-être offrent un large éventail de services pour vous détendre et rajeunir. Les massothérapeutes professionnels vous aideront à récupérer du stress, et l'équipement et les programmes modernes vous aideront à rester en forme et belle. Marchez dans les jardins paysagers, où les pelouses vertes et les fleurs lumineuses créent l'atmosphère de tranquillité et de sérénité. Ici, vous pourrez profiter de l'air frais et de la beauté naturelle, pour prendre une pause de la vie quotidienne. Pour les amateurs de plein air, il y a un grand terrain de basket, où vous pouvez passer du temps avec vos amis ou simplement faire l'entraînement. Prenez un repos près de la piscine avec de l'eau douce et des chaises longues confortables dans une journée chaude. Faites une fête barbecue en famille ou entre amis dans l'un des espaces spécialement équipés. Le complexe assure une sécurité 24 heures sur 24. Une infrastructure parfaite avec un large choix de services sera à votre disposition: magasins, restaurants, cafés, maternelles, écoles, et plus encore.

Ce projet est l'endroit idéal pour ceux qui apprécient le confort, la commodité et la possibilité de profiter pleinement de la vie.

Caractéristiques

piscine privée au balcon

piscine à débordement et piscine pour enfants

Spa

terrain de basketball

Espace barbecue

piste de jogging

cinéma extérieur

sauna et bain de vapeur

Sécurité 24 heures sur 24

Achèvement - 1er trimestre de 2028.

Installations et équipement dans la maison

Chaque appartement est équipé de cuisines modernes avec des appareils de haute qualité, y compris un lave-vaisselle et un lave-linge, un réfrigérateur, un congélateur, un micro-ondes, un four et une cuisinière.

Avantages

Avec des appareils de cuisine et des armoires intégrées, système "Smart Home".

Emplacement et infrastructure à proximité

Le projet occupe la zone de 278 m2, créant l'atmosphère d'une ville confortable avec une infrastructure bien développée. Il en fait l'endroit idéal pour ceux qui apprécient la commodité. Vous pouvez facilement arriver à chaque point de la ville et en même temps profiter du silence et de la tranquillité, offerts par notre résidence.