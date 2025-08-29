Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Entrepôts à vendre en Oblast d'Odessa, Ukraine

Odessa
3
4 propriétés total trouvé
Entrepôt 309 m² dans Oblast d'Odessa, Ukraine
Entrepôt 309 m²
Oblast d'Odessa, Ukraine
Surface 309 m²
Entrepôt 309 m2 + bureaux et site - Nikolai Borovsky St., OdessaNous offrons un entrepôt sec…
$1,384
Entrepôt 800 m² dans Odessa, Ukraine
Entrepôt 800 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 7
Surface 800 m²
Nombre d'étages 2
Maison de ville sur la mer. Chalet village de la Côte d'Azur. Territoire protégé, son parkin…
Prix ​​sur demande
Entrepôt 303 m² dans Odessa, Ukraine
Entrepôt 303 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 303 m²
Nombre d'étages 2
Le site est correct. Nouvelle coupe. Près de la ville
Prix ​​sur demande
Entrepôt 14 400 m² dans Odessa, Ukraine
Entrepôt 14 400 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 14 400 m²
Une maison séparée dans la zone de la jeune Garde. Le terrain est de 5,4 acres avec un desig…
Prix ​​sur demande
