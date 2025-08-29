Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Bureaux à vendre en Oblast d'Odessa, Ukraine

Odessa
44
Bureau 64 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 64 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 64 m²
Une nouvelle belle maison à deux étages à Fontanka. Situé sur le site 6,67 acres. La superfi…
Prix ​​sur demande
Bureau 53 m² dans Oblast d'Odessa, Ukraine
Bureau 53 m²
Oblast d'Odessa, Ukraine
Surface 53 m²
Bureau dans un complexe haut de gamme par la mer - une entreprise prête à l'emploi ou un end…
$111,414
Bureau 566 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 566 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 566 m²
Nombre d'étages 2
Le site est correct. Nouvelle coupe. Près de la ville
Prix ​​sur demande
Bureau 74 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 74 m²
Odessa, Ukraine
Surface 74 m²
Nombre d'étages 1
Le site est correct. Nouvelle coupe. Près de la ville
Prix ​​sur demande
Bureau 9 783 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 9 783 m²
Odessa, Ukraine
Surface 9 783 m²
Nous avons la même chose que tous les autres, mais vous recevrez les meilleurs avocats, la p…
Prix ​​sur demande
Bureau 71 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 71 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 71 m²
Nombre d'étages 3
Le site est correct. Nouvelle coupe. Près de la ville
Prix ​​sur demande
Bureau 130 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 130 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 5
Surface 130 m²
Très (!) complot réussi pour le développement - divisible, grande façade, excellente entrée,…
Prix ​​sur demande
Bureau 28 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 28 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 28 m²
Nombre d'étages 1
Nous avons la même chose que tous les autres, mais vous recevrez les meilleurs avocats, la p…
Prix ​​sur demande
Bureau 189 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 189 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 9
Surface 189 m²
C'est une bonne maison. Très bien groomed et état décent, garage, chaudière double-circuit
Prix ​​sur demande
Bureau 275 m² dans Oblast d'Odessa, Ukraine
Bureau 275 m²
Oblast d'Odessa, Ukraine
Surface 275 m²
Les locaux commerciaux de façade au centre d'Odessa sont une offre exclusive pour une entrep…
$503,659
Bureau 109 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 109 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 109 m²
Très belle maison dans un endroit calme, chaud (coquille), bien groomed. 4 chambres, cuisine…
Prix ​​sur demande
Bureau 7 043 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 7 043 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 7 043 m²
Nombre d'étages 3
Nous avons la même chose que tout le monde, mais vous aurez les meilleurs avocats, la sécuri…
Prix ​​sur demande
Bureau 143 m² dans Oblast d'Odessa, Ukraine
Bureau 143 m²
Oblast d'Odessa, Ukraine
Surface 143 m²
Locaux commerciaux VIP-facade dans le centre d'Odessa - une offre exclusive!Nous présentons …
$391,735
Bureau 35 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 35 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 35 m²
Nombre d'étages 2
Maison moderne avec réparation de haute qualité. Enregistrement de ville, communications de …
Prix ​​sur demande
Bureau 90 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 90 m²
Odessa, Ukraine
Surface 90 m²
Nombre d'étages 2
La parcelle est de 6,5 cents, de la forme correcte. Une partie de la maison. Tous les bâtime…
Prix ​​sur demande
Bureau 834 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 834 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 5
Surface 834 m²
Façade section dans le village de Flaraits sur la route du Sud. Le site est de forme rectang…
Prix ​​sur demande
Bureau 66 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 66 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 66 m²
Le site est de forme rectangulaire correcte. lisse. Communications à proximité
Prix ​​sur demande
Bureau 245 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 245 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 8
Surface 245 m²
Emplacement à Fontanka-1. Toutes les communications sur la façade
Prix ​​sur demande
Bureau 135 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 135 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 135 m²
Nombre d'étages 3
Le site est correct. Nouvelle coupe. Près de la ville
Prix ​​sur demande
Bureau 75 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 75 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 75 m²
Nombre d'étages 2
Le site est correct. Lumière et eau sur le site. Près de voisins vivants. Vous pouvez achete…
Prix ​​sur demande
Bureau 834 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 834 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 5
Surface 834 m²
Sauvignon-3/Lustdorf. Maison Elite dans une coopérative fermée, située sur le territoire de …
Prix ​​sur demande
Bureau 70 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 70 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 70 m²
Nombre d'étages 2
Nous avons la même chose que tout le monde, mais vous aurez les meilleurs avocats, la sécuri…
Prix ​​sur demande
Bureau 455 m² dans Oblast d'Odessa, Ukraine
Bureau 455 m²
Oblast d'Odessa, Ukraine
Surface 455 m²
Immeuble commercial exclusif dans l'ancien centre d'Odessa💰 Coût : 900 000 dollars📍 Adresse:…
$1,01M
Bureau 36 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 36 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 36 m²
Le site est correct. Un domaine prometteur
Prix ​​sur demande
Bureau 529 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 529 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 10
Surface 529 m²
Nombre d'étages 2
Maison de planification gratuite 10,5 à 8.5. Bonnes fenêtres. Des croisements. Les murs du b…
Prix ​​sur demande
Bureau 1 114 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 1 114 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 5
Surface 1 114 m²
Nombre d'étages 2
Nous avons la même chose que tout le monde, mais vous recevrez les meilleurs avocats, la pro…
Prix ​​sur demande
Bureau 45 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 45 m²
Odessa, Ukraine
Surface 45 m²
Nombre d'étages 2
Nous avons la même chose que tous les autres, mais vous recevrez les meilleurs avocats, la p…
Prix ​​sur demande
Bureau 110 m² dans Oblast d'Odessa, Ukraine
Bureau 110 m²
Oblast d'Odessa, Ukraine
Surface 110 m²
Un bureau moderne est loué dans le quartier prestigieux d'Odessa - Boulevard français, 22/4.…
$1,120
Bureau 887 m² dans Oblast d'Odessa, Ukraine
Bureau 887 m²
Oblast d'Odessa, Ukraine
Surface 887 m²
Local commercial avec rénovation à Itown A - le centre d'activité de la ville!Nous offrons à…
$1,46M
Bureau 68 m² dans Odessa, Ukraine
Bureau 68 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 68 m²
La section rectangulaire. Il y a une vieille maison sur le terrain. Toutes les communication…
Prix ​​sur demande
