Hôtels à vendre en Oblast d'Odessa, Ukraine

Odessa
8
8 propriétés total trouvé
Hôtel 320 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 320 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 9
Surface 320 m²
Excellente maison moderne dans un prestigieux quartier calme et confortable d'Arcadia. Salon…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Hôtel 2 720 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 2 720 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 66
Surface 2 720 m²
Nombre d'étages 1
Nous avons la même chose que tout le monde, mais vous aurez les meilleurs avocats, la sécuri…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Hôtel 395 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 395 m²
Odessa, Ukraine
Surface 395 m²
Un terrain pour la construction d'un immeuble résidentiel dans le village de Fontanka 3 est …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Hôtel 450 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 450 m²
Odessa, Ukraine
Surface 450 m²
Maison de luxe dans le centre-ville (!). Tout est pensé, harmonieusement, cher, beau. Tout e…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Hôtel 500 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 500 m²
Odessa, Ukraine
Surface 500 m²
Nombre d'étages 2
Une maison de 2 étages avec un arbor couvert et une cuisine d'été à part entière, une maison…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Hôtel 1 355 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 1 355 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 5
Surface 1 355 m²
Nombre d'étages 1
Zones bien façonnées. Objectif: Jardinage. Il existe un permis pour le développement des mai…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Hôtel 1 462 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 1 462 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 9
Surface 1 462 m²
Le site de Fontanka-2 en forme de triangle. Les lumières sont sur la station
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Hôtel 1 484 m² dans Odessa, Ukraine
Hôtel 1 484 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 1 484 m²
Nombre d'étages 2
Le site est correct. Nouvelle coupe. Près de la ville
Prix ​​sur demande
Laisser une demande

