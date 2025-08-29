Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Restaurants à vendre en Oblast d'Odessa, Ukraine

Restaurant 230 m² dans Odessa, Ukraine
Restaurant 230 m²
Odessa, Ukraine
Surface 230 m²
Nombre d'étages 2
Nouvelle maison sur la rive de l'estuaire de Kagarlyk ! 4 chambres, trois niveaux, toutes le…
Prix ​​sur demande
Restaurant 400 m² dans Odessa, Ukraine
Restaurant 400 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 5
Surface 400 m²
Nous avons la même chose que tout le monde, mais vous recevrez les meilleurs avocats, la pro…
Prix ​​sur demande
Restaurant 210 m² dans Oblast d'Odessa, Ukraine
Restaurant 210 m²
Oblast d'Odessa, Ukraine
Surface 210 m²
Louer !La salle de façade est de 210 m2 - idéal pour un centre médical ou de dentisterie.Nou…
$2,351
Restaurant 7 500 m² dans Odessa, Ukraine
Restaurant 7 500 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 10
Surface 7 500 m²
Nombre d'étages 2
Maison forte dans le « Triangle d'Or » avec un ensemble complet de documents (maison et terr…
Prix ​​sur demande
Restaurant 130 m² dans Odessa, Ukraine
Restaurant 130 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 5
Surface 130 m²
Nous avons la même chose que tout le monde, mais vous aurez les meilleurs avocats, la sécuri…
Prix ​​sur demande
Restaurant 127 m² dans Odessa, Ukraine
Restaurant 127 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 5
Surface 127 m²
Le site est correct. Nouvelle coupe. Près de la ville
Prix ​​sur demande
Restaurant 500 m² dans Oblast d'Odessa, Ukraine
Restaurant 500 m²
Oblast d'Odessa, Ukraine
Surface 500 m²
Louer un restaurant prêt à l'emploi 500 m2 à Odessa est une offre rentable pour les investis…
$5,599
