  1. Realting.com
  2. Ukraine
  3. Oblast d'Odessa
  4. Commercial
  5. Boutique

Magasins à vendre en Oblast d'Odessa, Ukraine

Odessa
10
10 propriétés total trouvé
Boutique 47 m² dans Odessa, Ukraine
Boutique 47 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 47 m²
Nombre d'étages 2
Un site prometteur, près de la mer et du liman, un endroit magnifique, vert et calme. Le gaz…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Boutique 92 m² dans Odessa, Ukraine
Boutique 92 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 92
Surface 92 m²
Le site est correct. Nouvelle coupe. Près de la ville
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Boutique 302 m² dans Odessa, Ukraine
Boutique 302 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 8
Surface 302 m²
Toutes les communications. La maison construite en 1947 est une maison forte, belle, manoir …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Boutique 50 m² dans Odessa, Ukraine
Boutique 50 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 50 m²
Nombre d'étages 3
Nous avons la même chose que tout le monde, mais vous recevrez les meilleurs avocats, la pro…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Boutique 42 m² dans Odessa, Ukraine
Boutique 42 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 4
Surface 42 m²
Nombre d'étages 1
L'intrigue est la bonne forme
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Boutique 48 m² dans Odessa, Ukraine
Boutique 48 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 48 m²
Maison à Leski. Chambres spacieuses et lumineuses, un grand salon. La cour est bordée de tui…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Boutique 70 m² dans Odessa, Ukraine
Boutique 70 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 3
Surface 70 m²
Le site est correct, près de toutes les communications
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Boutique 190 m² dans Odessa, Ukraine
Boutique 190 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 5
Surface 190 m²
Pai près de l'autoroute Kiev et de l'estuaire Khadjibeyevsky
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Boutique 27 m² dans Odessa, Ukraine
Boutique 27 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 1
Surface 27 m²
Le terrain d'angle est de 10 acres, une zone de villégiature, communication sur la façade
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Boutique 42 m² dans Odessa, Ukraine
Boutique 42 m²
Odessa, Ukraine
Nombre de pièces 2
Surface 42 m²
L'intrigue est la bonne forme. Situé dans une zone écologique, 2 Fontanka, côté mer. Constru…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande

