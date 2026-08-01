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Appartement dans un nouvel immeuble Nouvel Maltepe

Maltepe, Turquie
depuis
$1,20M
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6
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ID: 39650
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Maltepe

À propos du complexe

Nouvel Maltepe est un projet résidentiel haut de gamme situé dans le quartier de Maltepe–Yalı, à Istanbul. Le complexe comprend 163 logements et offre une vue panoramique exceptionnelle sur la mer de Marmara et les Îles des Princes, créant un cadre idéal pour un mode de vie moderne et raffiné.

Nouvel Maltepe allie la sérénité du littoral aux avantages de la vie urbaine. Son architecture élégante, ses piscines, ses installations sportives et sa proximité avec les transports en commun en font un excellent choix aussi bien pour les familles que pour les investisseurs.

Les 10 principaux avantages de Nouvel Maltepe

  • Emplacement privilégié – À quelques minutes de la mer, du métro et des principaux pôles de transport.

  • Vue sur la mer et les Îles des Princes – Superbes panoramas sur la mer de Marmara et les îles.

  • Architecture contemporaine – Deux tours résidentielles au design élégant et fonctionnel.

  • Large choix d'appartements – Configurations allant de 1+1 à 5+1, y compris des duplex.

  • Accès direct à l'autoroute E-5 – Connexion rapide avec les principaux quartiers d'Istanbul.

  • Équipements complets – Piscine, salle de sport, hammam turc, sauna et terrains de sport.

  • Résidence sécurisée – Surveillance vidéo et service de sécurité professionnel 24h/24 et 7j/7.

  • Stationnement inclus – Places de parking couvertes et extérieures pour les résidents et leurs visiteurs.

  • Espaces verts paysagers – Jardins aménagés et espaces de détente propices au calme et aux loisirs.

  • Proximité des services essentiels – À proximité des centres commerciaux, des écoles et des établissements de santé.

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Maltepe, Turquie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

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