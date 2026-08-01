Appartement dans un nouvel immeuble Nouvel Maltepe

Nouvel Maltepe est un projet résidentiel haut de gamme situé dans le quartier de Maltepe–Yalı, à Istanbul. Le complexe comprend 163 logements et offre une vue panoramique exceptionnelle sur la mer de Marmara et les Îles des Princes, créant un cadre idéal pour un mode de vie moderne et raffiné.

Nouvel Maltepe allie la sérénité du littoral aux avantages de la vie urbaine. Son architecture élégante, ses piscines, ses installations sportives et sa proximité avec les transports en commun en font un excellent choix aussi bien pour les familles que pour les investisseurs.

Les 10 principaux avantages de Nouvel Maltepe