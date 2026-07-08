Appartement dans un nouvel immeuble Buyukcekmece Istanbul Apartments Project

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Pourquoi cette propriété
Il a une vue directe sur la rive dorée de la mer de Marmara, dans l'une des zones européennes les plus prestigieuses d'Istanbul.
La zone de projet est l'un des domaines les plus importants du développement immobilier; c'est la destination pour ceux qui recherchent un investissement avec un bon rendement.
C'est un projet unique avec ses installations sociales, en plus des différents types d'appartements pour tous les goûts.
Il y a un réseau de transport vital, terre et mer, reliant le complexe à toutes les zones de la ville des deux continents.
Les titres de propriété sont prêts à être livrés, conformément aux conditions d'obtention de la citoyenneté turque.