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Appartement dans un nouvel immeuble Buyukcekmece Istanbul Apartments Project

Besiktas, Turquie
depuis
$287,409
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ID: 369
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
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Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Besiktas
  • Adresse
    Cevdetpasa Caddesi

À propos du complexe

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Pourquoi cette propriété Il a une vue directe sur la rive dorée de la mer de Marmara, dans l'une des zones européennes les plus prestigieuses d'Istanbul. La zone de projet est l'un des domaines les plus importants du développement immobilier; c'est la destination pour ceux qui recherchent un investissement avec un bon rendement. C'est un projet unique avec ses installations sociales, en plus des différents types d'appartements pour tous les goûts. Il y a un réseau de transport vital, terre et mer, reliant le complexe à toutes les zones de la ville des deux continents. Les titres de propriété sont prêts à être livrés, conformément aux conditions d'obtention de la citoyenneté turque.
Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 70.0
Prix ​​par m², USD 2,214
Prix ​​de l'appartement, USD 155,000

Localisation sur la carte

Besiktas, Turquie
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