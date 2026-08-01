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Appartement dans un nouvel immeuble Sega Life

Kucukcekmece, Turquie
depuis
$140,000
;
6
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ID: 39648
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Kucukcekmece

À propos du complexe

Sega Life Sefaköy – Une vie urbaine contemporaine dans un quartier parfaitement connecté

Sega Life est un projet résidentiel moderne situé à Sefaköy, l'un des quartiers les mieux situés de la rive européenne d'Istanbul. Conçu dans un style architectural contemporain avec des agencements fonctionnels, le projet propose une variété d'appartements adaptés aux célibataires, aux jeunes actifs et aux familles. Ses espaces verts paysagers et ses zones communes soigneusement aménagées créent un environnement urbain harmonieux. Grâce à son emplacement central, les résidents bénéficient à la fois d'un cadre de vie confortable et d'un accès rapide aux principaux quartiers d'affaires et commerciaux d'Istanbul.

Des équipements pensés pour le confort au quotidien

Sega Life améliore la qualité de vie grâce à une gamme complète d'équipements modernes. Le projet comprend une piscine commune, une salle de sport entièrement équipée, des espaces de vie intérieurs et extérieurs ainsi que des aires de jeux sécurisées pour les enfants. Les jardins paysagers et les allées piétonnes offrent des espaces de détente en plein air, favorisant une atmosphère conviviale et familiale. L'architecture résidentielle met l'accent sur la fonctionnalité, la luminosité naturelle et le confort, faisant de Sega Life un excellent choix aussi bien pour une résidence principale que pour un investissement locatif.

Une excellente accessibilité et un fort potentiel d'investissement

L'un des principaux atouts de Sega Life est sa remarquable desserte en transports. Le projet bénéficie d'un accès rapide au métro et au Métrobus, facilitant les déplacements vers les principaux centres d'affaires, universités et pôles commerciaux d'Istanbul. La proximité des écoles, des hôpitaux et des centres commerciaux renforce encore son attractivité résidentielle. Situé à proximité des grands axes routiers et à une distance raisonnable de l'Aéroport International d'Istanbul, Sega Life offre un fort potentiel locatif ainsi que d'excellentes perspectives de valorisation à long terme. Pour les investisseurs souhaitant accéder au marché immobilier dynamique d'Istanbul avec une demande locative constante, Sega Life représente une opportunité particulièrement intéressante.

Sega Life, situé à Sefaköy, propose des appartements contemporains aux plans modernes, des espaces communs conviviaux et des jardins paysagers conçus pour offrir un cadre de vie urbain confortable.

Le projet dispose d'une piscine, d'une salle de sport, d'aires de jeux pour enfants et d'une excellente connexion au métro et au Métrobus, alliant qualité de vie et fort potentiel d'investissement.

Les 10 principaux avantages du projet Sega Life

  • Architecture résidentielle moderne et élégante.

  • Large choix de configurations d'appartements adaptées à tous les besoins.

  • Espaces communs intérieurs et extérieurs.

  • Piscine commune pour les résidents.

  • Salle de sport et installations de fitness entièrement équipées.

  • Aires de jeux sécurisées pour les enfants.

  • Jardins paysagers et chemins de promenade.

  • Excellente desserte par le métro et le Métrobus.

  • À proximité des écoles, des hôpitaux et des centres commerciaux.

  • Fort potentiel d'investissement et excellente rentabilité locative.

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Kucukcekmece, Turquie
Éducation
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Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances

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