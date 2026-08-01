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Appartement dans un nouvel immeuble GENN Halkalı

Kucukcekmece, Turquie
depuis
$188,300
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ID: 39646
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Kucukcekmece

À propos du complexe

GENN Halkalı est un projet résidentiel boutique moderne situé dans le quartier de Halkalı / Küçükçekmece, à Istanbul. Le projet s'étend sur 5 902 m² et se compose de trois immeubles résidentiels comprenant 131 logements. Il propose des appartements de 1+1, 2+1 et 3+1, ainsi que des duplex et des logements avec terrasse ou jardin privatif.

GENN Halkalı associe une architecture contemporaine, des agencements fonctionnels, une atmosphère résidentielle paisible et une excellente accessibilité, offrant ainsi un cadre de vie polyvalent et une opportunité d'investissement à forte valeur ajoutée sur la rive européenne d'Istanbul.

Les 10 avantages de GENN Halkalı

  • Emplacement privilégié à Halkalı / Küçükçekmece.

  • Résidence à faible densité avec seulement 131 logements, garantissant calme et intimité.

  • Large choix de configurations d'appartements adaptées à différents besoins.

  • Architecture moderne et élégante.

  • Utilisation optimale de l'espace grâce à des plans bien conçus.

  • Fort potentiel d'investissement.

  • Accès facile aux principaux axes routiers et aux transports en commun.

  • Environnement résidentiel calme et agréable.

  • Options d'habitation flexibles, comprenant des duplex ainsi que des appartements avec terrasse ou jardin privatif.

  • Excellent potentiel de valorisation à long terme.

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Kucukcekmece, Turquie
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