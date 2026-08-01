Appartement dans un nouvel immeuble GENN Halkalı

GENN Halkalı est un projet résidentiel boutique moderne situé dans le quartier de Halkalı / Küçükçekmece, à Istanbul. Le projet s'étend sur 5 902 m² et se compose de trois immeubles résidentiels comprenant 131 logements. Il propose des appartements de 1+1, 2+1 et 3+1, ainsi que des duplex et des logements avec terrasse ou jardin privatif.

GENN Halkalı associe une architecture contemporaine, des agencements fonctionnels, une atmosphère résidentielle paisible et une excellente accessibilité, offrant ainsi un cadre de vie polyvalent et une opportunité d'investissement à forte valeur ajoutée sur la rive européenne d'Istanbul.

Les 10 avantages de GENN Halkalı