Appartement dans un nouvel immeuble GENN Halkalı

GENN Halkalı est un projet résidentiel boutique moderne situé dans le quartier de Halkalı / Küçükçekmece, à Istanbul. Le projet s'étend sur 5 902 m² et se compose de trois immeubles résidentiels comprenant 131 logements. Il propose des appartements de 1+1, 2+1 et 3+1, ainsi que des duplex et des logements avec terrasse ou jardin privatif.
GENN Halkalı associe une architecture contemporaine, des agencements fonctionnels, une atmosphère résidentielle paisible et une excellente accessibilité, offrant ainsi un cadre de vie polyvalent et une opportunité d'investissement à forte valeur ajoutée sur la rive européenne d'Istanbul.
Les 10 avantages de GENN Halkalı
Emplacement privilégié à Halkalı / Küçükçekmece.
Résidence à faible densité avec seulement 131 logements, garantissant calme et intimité.
Large choix de configurations d'appartements adaptées à différents besoins.
Architecture moderne et élégante.
Utilisation optimale de l'espace grâce à des plans bien conçus.
Fort potentiel d'investissement.
Accès facile aux principaux axes routiers et aux transports en commun.
Environnement résidentiel calme et agréable.
Options d'habitation flexibles, comprenant des duplex ainsi que des appartements avec terrasse ou jardin privatif.
Excellent potentiel de valorisation à long terme.