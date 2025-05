La résidence dispose d'un sauna et d'un bain turc, d'une salle de sport et d'un centre de remise en forme, de piscines intérieures et extérieures, d'un café, d'une aire de jeux pour enfants, d'un espace événementiel, d'un parking, d'une sécurité 24h/24 et d'une vidéosurveillance.

Achèvement - 30/12/2025.

Emplacement et infrastructure à proximité

La propriété est entourée de centres commerciaux, cafés, établissements d'enseignement et de médecine.