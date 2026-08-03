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Appartement dans un nouvel immeuble Manzara İstanbul

Kagithane, Turquie
depuis
$283,447
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5
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ID: 39639
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Kagithane

À propos du complexe

Manzara İstanbul est un projet résidentiel moderne proposant des appartements haut de gamme à Kağıthane, à Istanbul, à proximité du prestigieux quartier de Hamidiye. La résidence bénéficie d'une vue panoramique exceptionnelle sur la forêt de Belgrad et d'un accès rapide à Vadi Istanbul, aux stations de métro, aux centres commerciaux ainsi qu'aux principaux axes routiers de la ville.

Manzara İstanbul associe un cadre de vie luxueux à un fort potentiel d'investissement grâce à des plans de paiement flexibles, une architecture contemporaine et un emplacement très recherché. Le projet comprend une piscine intérieure, un sauna, une salle de sport et des aires de jeux pour enfants, ce qui en fait un choix idéal pour les familles ainsi que pour les investisseurs internationaux souhaitant obtenir la nationalité turque grâce à un investissement immobilier.

Caractéristiques du projet

  • Emplacement privilégié : Situé au cœur de Kağıthane, à proximité des principaux pôles d'intérêt d'Istanbul.

  • Vue sur la forêt : Superbes vues panoramiques sur la forêt de Belgrad.

  • Excellente accessibilité : À quelques minutes des stations de métro et des principales autoroutes.

  • Plusieurs types d'appartements : Configurations 1+1, 2+1 et 3+1 disponibles.

  • Prestations haut de gamme : Piscine intérieure, sauna et salle de sport entièrement équipée.

  • Parking privé : Places de stationnement privatives inscrites au titre de propriété.

  • Plans de paiement flexibles : Paiement échelonné jusqu'à 48 mois.

  • Fort potentiel d'investissement : Demande locative élevée dans le quartier de Kağıthane.

  • Accès facile aux aéroports : Liaison rapide vers l'aéroport d'Istanbul et l'aéroport Sabiha Gökçen.

  • Mode de vie moderne : Architecture contemporaine et infrastructures adaptées aux familles.

Pourquoi investir dans ce projet ?

Manzara İstanbul offre un emplacement stratégique, un environnement naturel exceptionnel et un fort potentiel de valorisation dans l'un des quartiers d'Istanbul connaissant la plus forte croissance. Le projet est idéal aussi bien pour une résidence principale que pour un investissement immobilier à long terme.

Ce projet est éligible à l'obtention de la nationalité turque dans le cadre d'un investissement immobilier.

Il répond également aux conditions permettant d'obtenir un titre de séjour en Turquie grâce à l'acquisition d'un bien immobilier.

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Kagithane, Turquie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Loisirs

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