Appartement dans un nouvel immeuble Mega Garden Park

Mega Garden Park offre une expérience résidentielle unique qui allie luxe et nature au cœur du dynamique quartier de Zeytinburnu, à Istanbul. Le projet se distingue par son emplacement stratégique, son architecture contemporaine et ses vastes espaces verts, tout en proposant une large gamme d’appartements adaptés aux besoins de toutes les familles.
Mega Garden Park est le choix idéal pour ceux qui recherchent un cadre de vie paisible et confortable. Grâce à ses infrastructures complètes et à ses prestations haut de gamme, le projet offre un style de vie raffiné où confort, élégance et bien-être se conjuguent parfaitement.
Caractéristiques du projet :
Emplacement central à Zeytinburnu, Istanbul, à proximité des transports en commun.
Magnifiques vues sur les vastes espaces verts environnants.
Large choix de logements : appartements 1+1, 2+1 et 3+1.
Équipements de loisirs complets, comprenant des piscines couvertes, des jardins et aires de jeux pour enfants, ainsi qu’une salle de sport moderne.
Sécurité assurée 24h/24 et 7j/7 avec système de vidéosurveillance.
Vastes espaces verts et zones de loisirs au sein de la résidence.
Système de maison intelligente (Smart Home) permettant un contrôle simple et pratique des équipements du logement.
Excellente opportunité d’investissement et possibilité d’acquisition pour les acheteurs étrangers.
Solutions de paiement flexibles, avec paiement comptant ou en plusieurs échéances.
Projet prêt à être occupé depuis décembre 2024.