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Appartement dans un nouvel immeuble Mega Garden Park

Zeytinburnu, Turquie
depuis
$324,000
;
5
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ID: 38878
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 23/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Zeytinburnu
  • Métro
    Zeytinburnu (~ 700 m)

À propos du complexe

Mega Garden Park offre une expérience résidentielle unique qui allie luxe et nature au cœur du dynamique quartier de Zeytinburnu, à Istanbul. Le projet se distingue par son emplacement stratégique, son architecture contemporaine et ses vastes espaces verts, tout en proposant une large gamme d’appartements adaptés aux besoins de toutes les familles.

Mega Garden Park est le choix idéal pour ceux qui recherchent un cadre de vie paisible et confortable. Grâce à ses infrastructures complètes et à ses prestations haut de gamme, le projet offre un style de vie raffiné où confort, élégance et bien-être se conjuguent parfaitement.

Caractéristiques du projet :

  • Emplacement central à Zeytinburnu, Istanbul, à proximité des transports en commun.

  • Magnifiques vues sur les vastes espaces verts environnants.

  • Large choix de logements : appartements 1+1, 2+1 et 3+1.

  • Équipements de loisirs complets, comprenant des piscines couvertes, des jardins et aires de jeux pour enfants, ainsi qu’une salle de sport moderne.

  • Sécurité assurée 24h/24 et 7j/7 avec système de vidéosurveillance.

  • Vastes espaces verts et zones de loisirs au sein de la résidence.

  • Système de maison intelligente (Smart Home) permettant un contrôle simple et pratique des équipements du logement.

  • Excellente opportunité d’investissement et possibilité d’acquisition pour les acheteurs étrangers.

  • Solutions de paiement flexibles, avec paiement comptant ou en plusieurs échéances.

  • Projet prêt à être occupé depuis décembre 2024.

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

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Zeytinburnu, Turquie
Éducation
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