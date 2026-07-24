Appartement dans un nouvel immeuble Mega Garden Park

Mega Garden Park offre une expérience résidentielle unique qui allie luxe et nature au cœur du dynamique quartier de Zeytinburnu, à Istanbul. Le projet se distingue par son emplacement stratégique, son architecture contemporaine et ses vastes espaces verts, tout en proposant une large gamme d’appartements adaptés aux besoins de toutes les familles.

Mega Garden Park est le choix idéal pour ceux qui recherchent un cadre de vie paisible et confortable. Grâce à ses infrastructures complètes et à ses prestations haut de gamme, le projet offre un style de vie raffiné où confort, élégance et bien-être se conjuguent parfaitement.

Caractéristiques du projet :