Appartement dans un nouvel immeuble Galleria Park Residence

Un emplacement central à Kağıthane au cœur d’un quartier en pleine transformation

Galleria Park Residence est situé à Kağıthane, l’un des quartiers centraux d’Istanbul connaissant la croissance la plus rapide. Ancienne zone industrielle, Kağıthane s’est transformé en un pôle résidentiel et d’affaires moderne grâce à l’extension du réseau de métro et à d’importants projets d’infrastructure. Sa proximité avec les principaux centres d’affaires tels que Levent, Maslak et Şişli fait de ce projet un choix idéal pour les professionnels souhaitant vivre au centre d’Istanbul sans supporter les prix élevés des quartiers voisins les plus prestigieux.

Des appartements intelligemment conçus pour un mode de vie urbain moderne

Le projet propose des appartements 1+1 et 2+1 aux plans optimisés, parfaitement adaptés aux personnes seules, aux couples et aux petites familles qui privilégient la fonctionnalité et le design contemporain. Des places de parking privées, une salle de sport ainsi que des espaces communs, notamment des terrasses avec barbecue, améliorent le confort de vie au quotidien. Ces caractéristiques répondent parfaitement à la demande actuelle du marché pour des logements compacts, bien équipés et offrant une excellente rentabilité locative.

Une forte demande locative et un excellent potentiel d’investissement

Grâce à son accès direct au métro, à sa connexion aux principaux axes routiers et à sa proximité avec des centres commerciaux et de loisirs tels qu’Axis Mall et Kanyon Mall, Galleria Park Residence bénéficie d’une forte demande locative. Le développement continu de Kağıthane favorise une valorisation constante des biens immobiliers, faisant de ce projet une opportunité intéressante pour les investisseurs recherchant des revenus locatifs réguliers ainsi qu’une appréciation du capital à long terme. L’association d’un emplacement stratégique, d’équipements modernes et d’appartements fonctionnels offre des perspectives solides sur le marché immobilier très compétitif du centre d’Istanbul.

Galleria Park Residence est un complexe résidentiel moderne situé à Kağıthane, proposant des appartements 1+1 et 2+1 au design contemporain, avec parking privé et nombreux équipements, dans l’un des quartiers les plus dynamiques d’Istanbul.

La résidence dispose d’une salle de sport, de terrasses avec barbecue, d’un service de sécurité 24h/24 et 7j/7 ainsi que d’un excellent accès au métro et aux principaux axes routiers, ce qui en fait un choix idéal aussi bien pour y vivre que pour investir.

Les 10 principaux avantages de Galleria Park Residence