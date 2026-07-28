Appartement dans un nouvel immeuble Pera Blue Plus 2

Pera Blue Plus 2 propose un mode de vie moderne à Istanbul, alliant une architecture contemporaine, des agencements fonctionnels et des prestations de qualité dans un emplacement stratégique, à proximité des principaux pôles culturels et commerciaux de la ville.

Pera Blue Plus 2 se distingue par des finitions soignées, des espaces résidentiels paisibles et un accès rapide aux transports en commun ainsi qu’aux quartiers historiques, offrant un cadre de vie qui allie confort, loisirs et praticité au quotidien.

Les 10 avantages de Pera Blue Plus 2 :