Appartement dans un nouvel immeuble Pera Blue Plus 2

Pera Blue Plus 2 propose un mode de vie moderne à Istanbul, alliant une architecture contemporaine, des agencements fonctionnels et des prestations de qualité dans un emplacement stratégique, à proximité des principaux pôles culturels et commerciaux de la ville.
Pera Blue Plus 2 se distingue par des finitions soignées, des espaces résidentiels paisibles et un accès rapide aux transports en commun ainsi qu’aux quartiers historiques, offrant un cadre de vie qui allie confort, loisirs et praticité au quotidien.
Les 10 avantages de Pera Blue Plus 2 :
Emplacement stratégique dans l’un des quartiers les plus recherchés d’Istanbul.
Accès facile aux transports en commun et aux principaux axes routiers.
Architecture moderne réalisée avec des matériaux de haute qualité.
Agencements d’appartements fonctionnels adaptés aux familles et aux actifs.
Choix entre des vues sur la ville ou sur la nature, selon le logement.
Infrastructures de loisirs et espaces communs au sein de la résidence.
Résidence sécurisée avec accès contrôlé.
Proximité des centres commerciaux, restaurants, écoles et établissements de santé.
Fort potentiel locatif et d’investissement.
Promoteur fiable reconnu pour ses standards de qualité.