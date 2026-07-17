Appartement dans un nouvel immeuble Akzirve Strada Bahçeşehir

Akzirve Strada Bahçeşehir est un projet résidentiel emblématique situé à Başakşehir, à Istanbul, comprenant plus de 2 500 logements répartis en trois phases de développement. Il associe une architecture moderne, de vastes espaces verts et un cadre de vie conçu spécialement pour les familles.

Akzirve Strada Bahçeşehir propose un large choix d'appartements, allant du 1+1 aux duplex 5+1. Les logements des première et deuxième phases sont déjà livrés et immédiatement disponibles. Grâce à son emplacement stratégique à proximité des principaux axes routiers et des transports en commun, le projet offre un excellent potentiel d'investissement.

Les 10 principaux avantages d'Akzirve Strada Bahçeşehir