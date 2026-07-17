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Appartement dans un nouvel immeuble Akzirve Strada Bahçeşehir

Basaksehir, Turquie
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ID: 38231
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 17/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Basaksehir

À propos du complexe

Akzirve Strada Bahçeşehir est un projet résidentiel emblématique situé à Başakşehir, à Istanbul, comprenant plus de 2 500 logements répartis en trois phases de développement. Il associe une architecture moderne, de vastes espaces verts et un cadre de vie conçu spécialement pour les familles.

Akzirve Strada Bahçeşehir propose un large choix d'appartements, allant du 1+1 aux duplex 5+1. Les logements des première et deuxième phases sont déjà livrés et immédiatement disponibles. Grâce à son emplacement stratégique à proximité des principaux axes routiers et des transports en commun, le projet offre un excellent potentiel d'investissement.

Les 10 principaux avantages d'Akzirve Strada Bahçeşehir

  • Emplacement stratégique : À proximité des autoroutes E5 et TEM, de la ligne Marmaray et des stations de Métrobus.

  • Large choix de logements : Des appartements 1+1 aux duplex 5+1, avec des superficies allant de 60 à 283 m².

  • Architecture moderne : Plans ouverts, grands balcons et vues dégagées sur les espaces verts.

  • Infrastructures de loisirs complètes : Parcs, aires de jeux pour enfants, salles de sport et espaces de détente.

  • Rue commerçante au sein de la résidence : Boutiques, cafés et restaurants accessibles à pied.

  • Vastes espaces verts : Jardins paysagers et promenades aménagées.

  • Installations sportives : Piscines intérieure et extérieure, terrains de basket-ball et de football.

  • Sécurité 24h/24 et 7j/7 : Vidéosurveillance (CCTV) et équipe de sécurité professionnelle.

  • Emménagement immédiat : Les première et deuxième phases sont déjà achevées et disposent des titres de propriété (Tapu).

  • Fort potentiel d'investissement : Excellentes perspectives de revenus locatifs et de valorisation du capital à long terme.

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Basaksehir, Turquie
Éducation
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Loisirs

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