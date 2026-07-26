Appartement dans un nouvel immeuble Kuzey Adalar

Kuzey Adalar est un vaste projet résidentiel en bord de mer à Istanbul, s'étendant sur une superficie de 90 000 m². Il comprend 2 281 logements et 132 espaces commerciaux, dont la majorité offre une vue imprenable sur la mer de Marmara et les îles des Princes.

Kuzey Adalar propose des duplex avec jardin, des maisons de ville et des résidences allant jusqu'au 4+1. Le projet dispose également de 45 000 m² d'espaces verts paysagers, de 5 200 m² d'équipements sociaux couverts et bénéficie d'une proximité avec les principaux réseaux de transport et les marinas.

Les 10 principaux avantages de Kuzey Adalar