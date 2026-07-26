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Appartement dans un nouvel immeuble Kuzey Adalar

Kartal, Turquie
depuis
$297,586
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9
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ID: 38897
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Kartal

À propos du complexe

Kuzey Adalar est un vaste projet résidentiel en bord de mer à Istanbul, s'étendant sur une superficie de 90 000 m². Il comprend 2 281 logements et 132 espaces commerciaux, dont la majorité offre une vue imprenable sur la mer de Marmara et les îles des Princes.

Kuzey Adalar propose des duplex avec jardin, des maisons de ville et des résidences allant jusqu'au 4+1. Le projet dispose également de 45 000 m² d'espaces verts paysagers, de 5 200 m² d'équipements sociaux couverts et bénéficie d'une proximité avec les principaux réseaux de transport et les marinas.

Les 10 principaux avantages de Kuzey Adalar

  • Emplacement privilégié en bord de mer avec une vue panoramique sur la mer de Marmara et les îles des Princes

  • Large choix de logements : duplex avec jardin, maisons de ville et résidences

  • 45 000 m² d'espaces verts paysagers, dont 25 000 m² de jardins

  • 5 200 m² d'espaces de loisirs intérieurs avec spa, salle de sport et installations sportives

  • Centre commercial en front de mer avec des enseignes internationales et des restaurants

  • Isolation thermique et acoustique de haute qualité, avec chauffage au sol

  • Excellente accessibilité grâce à la proximité du Marmaray, du métro et des transports maritimes

  • Conception durable intégrant des panneaux solaires et un système de récupération des eaux de pluie

  • Parking couvert privé et sécurité 24h/24 et 7j/7 pour tous les logements

  • Développé par EPP et ŞUA İnşaat, deux acteurs reconnus et de confiance du secteur de la construction en Turquie

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Kartal, Turquie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Loisirs

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