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Complexe résidentiel Peron Istanbul Kartal: a lifestyle and investment in one complex!

Kartal, Turquie
depuis
$480,000
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ID: 36536
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
In CRM: 1293
ID du nouveau bâtiment sur le site Internet de l'entreprise
Dernière actualisation: 09/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Kartal

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

À propos du complexe

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Péron Istanbul Kartal : un style de vie et un investissement dans un complexe !

Découvrez un nouveau niveau de confort – achetez un appartement dans le complexe résidentiel moderne Peron Istanbul Kartal dans l'un des quartiers les plus recherchés d'Istanbul.

Appartements à vendre

  • 2+1 appartements (de 114 m2 à 197 m2) à partir de USD 565 000
  • 3+1 appartements (de 181 m2 à 263 m2) à partir de USD 890 000
  • 4+1 appartements (de 190 m2 à 490 m2) à partir de USD 1 245 000

Offre spéciale:

  • 15% de réduction avec un paiement de 45%!
  • Plan d'acompte de 24 mois sans intérêt!

Date d'achèvement: Q4 2027

Infrastructure développée du complexe

La superficie du projet est de 42 319 m2.
Le projet se compose de quatre blocs et comprend 666 appartements. Vous profiterez d'un confort complet:

  • Parking intérieur et extérieur
  • 1 piscine extérieure et 4 piscines intérieures
  • Chemins de randonnée
  • Sauna, hammam turc, jacuzzi, hammam
  • Centre de fitness et réformateur Pilates studio
  • Salles de massage
  • Cours de basketball et de volleyball
  • Aire de jeux pour enfants
  • Zone de promenade pour chiens
  • Terrasse d'observation et espaces de détente avec pergolas
  • Aménagement paysager, jardin communal
  • Club social et café
  • 23 espaces commerciaux
  • Réception
  • Sécurité 24 heures sur 24 et surveillance vidéo

Avantages de l'appartement

Chaque appartement est conçu avec attention aux détails et caractéristiques:

  • Appareils de cuisine intégrés
  • Système d'épuration de l'eau
  • Buanderie
  • Douche et salle de bains dans la chambre
  • Armoire
  • Système à domicile intelligent
  • Fenêtres en PVC
  • Balcon ou terrasse
  • Système central de télévision par satellite
  • Salle de bains de style Hilton
  • Porte d'entrée en acier

Situation pratique

Le complexe est à distance de marche des équipements clés:

  • 50 m - magasin le plus proche et station Marmaray
  • 200 m - promenade
  • 400 m - centre commercial
  • 700 m - écoles privées
  • 3 km - métro
  • 17 km - Sabiha Gokcen Aéroport
  • 26 km - 15 juillet Pont des Martyrs
  • 36 km - tunnel Eurasie

Pourquoi acheter un appartement à Peron Istanbul Kartal ?

  1. Convient pour la résidence et la citoyenneté turques
  2. Investissement rentable : le district de Kartal se développe activement et la valeur immobilière augmente;
  3. Demande de location élevée : Grâce à son emplacement et son infrastructure, les appartements sont idéals pour la location;
  4. Qualité de vie: tout ce dont vous avez besoin est proche, nature et ville en harmonie;
  5. Sécurité et confort : sécurité 24h/24, technologie moderne et environnement bien conçu.

Ne manquez pas la chance de posséder un appartement à Peron Istanbul Kartal !

Contactez-nous à :

  • Obtenez des informations détaillées sur les plans d'étage et les prix;
  • Planifier une consultation en ligne ou en personne;
  • Découvrez les modalités d'achat et les options de financement.

Péron Istanbul Kartal est votre clé pour vivre confortablement à Istanbul !

Localisation sur la carte

Kartal, Turquie
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