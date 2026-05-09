Complexe résidentiel Peron Istanbul Kartal: a lifestyle and investment in one complex!

Péron Istanbul Kartal : un style de vie et un investissement dans un complexe !
Découvrez un nouveau niveau de confort – achetez un appartement dans le complexe résidentiel moderne Peron Istanbul Kartal dans l'un des quartiers les plus recherchés d'Istanbul.
Appartements à vendre
Offre spéciale:
Date d'achèvement: Q4 2027
Infrastructure développée du complexe
La superficie du projet est de 42 319 m2.
Le projet se compose de quatre blocs et comprend 666 appartements. Vous profiterez d'un confort complet:
Avantages de l'appartement
Chaque appartement est conçu avec attention aux détails et caractéristiques:
Situation pratique
Le complexe est à distance de marche des équipements clés:
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Péron Istanbul Kartal est votre clé pour vivre confortablement à Istanbul !