Complexe résidentiel Peron Istanbul Kartal: a lifestyle and investment in one complex!

Péron Istanbul Kartal : un style de vie et un investissement dans un complexe !

Découvrez un nouveau niveau de confort – achetez un appartement dans le complexe résidentiel moderne Peron Istanbul Kartal dans l'un des quartiers les plus recherchés d'Istanbul.

Appartements à vendre

2+1 appartements (de 114 m2 à 197 m2) à partir de USD 565 000

3+1 appartements (de 181 m2 à 263 m2) à partir de USD 890 000

4+1 appartements (de 190 m2 à 490 m2) à partir de USD 1 245 000

Offre spéciale:

15% de réduction avec un paiement de 45%!

Plan d'acompte de 24 mois sans intérêt!

Date d'achèvement: Q4 2027

Infrastructure développée du complexe

La superficie du projet est de 42 319 m2.

Le projet se compose de quatre blocs et comprend 666 appartements. Vous profiterez d'un confort complet:

Parking intérieur et extérieur

1 piscine extérieure et 4 piscines intérieures

Chemins de randonnée

Sauna, hammam turc, jacuzzi, hammam

Centre de fitness et réformateur Pilates studio

Salles de massage

Cours de basketball et de volleyball

Aire de jeux pour enfants

Zone de promenade pour chiens

Terrasse d'observation et espaces de détente avec pergolas

Aménagement paysager, jardin communal

Club social et café

23 espaces commerciaux

Réception

Sécurité 24 heures sur 24 et surveillance vidéo

Avantages de l'appartement

Chaque appartement est conçu avec attention aux détails et caractéristiques:

Appareils de cuisine intégrés

Système d'épuration de l'eau

Buanderie

Douche et salle de bains dans la chambre

Armoire

Système à domicile intelligent

Fenêtres en PVC

Balcon ou terrasse

Système central de télévision par satellite

Salle de bains de style Hilton

Porte d'entrée en acier

Situation pratique

Le complexe est à distance de marche des équipements clés:

50 m - magasin le plus proche et station Marmaray

200 m - promenade

400 m - centre commercial

700 m - écoles privées

3 km - métro

17 km - Sabiha Gokcen Aéroport

26 km - 15 juillet Pont des Martyrs

36 km - tunnel Eurasie

Pourquoi acheter un appartement à Peron Istanbul Kartal ?

Convient pour la résidence et la citoyenneté turques Investissement rentable : le district de Kartal se développe activement et la valeur immobilière augmente; Demande de location élevée : Grâce à son emplacement et son infrastructure, les appartements sont idéals pour la location; Qualité de vie: tout ce dont vous avez besoin est proche, nature et ville en harmonie; Sécurité et confort : sécurité 24h/24, technologie moderne et environnement bien conçu.

Ne manquez pas la chance de posséder un appartement à Peron Istanbul Kartal !

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Obtenez des informations détaillées sur les plans d'étage et les prix;

Planifier une consultation en ligne ou en personne;

Découvrez les modalités d'achat et les options de financement.

Péron Istanbul Kartal est votre clé pour vivre confortablement à Istanbul !