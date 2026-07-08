Appartement dans un nouvel immeuble Benesta Benleo Park

Benesta Benleo Park à Üsküdar est un projet résidentiel de luxe situé en bordure de forêt, comprenant 943 résidences, dont des duplex, des villas et des appartements allant de 1+1 à 6+1. Benesta Benleo Park allie la sérénité de la nature à une architecture contemporaine et à un cadre de vie haut de gamme.

Benesta Benleo Park propose 15 000 m² de jardins, des lacs, un Sky Bridge, un spa, des piscines, des cafés ainsi qu’une tyrolienne. Le projet offre des équipements complets et un accès pratique au métro, à seulement quelques minutes d’Akasya et de Çamlıca.

Les 10 principaux avantages de Benesta Benleo Park