Appartement dans un nouvel immeuble Benesta Benleo Park

Benesta Benleo Park à Üsküdar est un projet résidentiel de luxe situé en bordure de forêt, comprenant 943 résidences, dont des duplex, des villas et des appartements allant de 1+1 à 6+1. Benesta Benleo Park allie la sérénité de la nature à une architecture contemporaine et à un cadre de vie haut de gamme.
Benesta Benleo Park propose 15 000 m² de jardins, des lacs, un Sky Bridge, un spa, des piscines, des cafés ainsi qu’une tyrolienne. Le projet offre des équipements complets et un accès pratique au métro, à seulement quelques minutes d’Akasya et de Çamlıca.
Les 10 principaux avantages de Benesta Benleo Park
Vastes espaces verts – 15 000 m² de jardins avec lac, plage, passerelle panoramique (Skywalk) et sentiers naturels.
Arbres centenaires préservés – Conservation de rares arbres italiens âgés de 40 à 80 ans, créant un environnement naturel exceptionnel.
Espace bien-être complet – Piscines intérieures et extérieures, spa, salle de sport, espaces de massage, parcours de yoga et patinoire.
Benesta Hub – Cafés, restaurants gastronomiques et marchés de produits biologiques pour un mode de vie raffiné au quotidien.
Large choix de logements – Appartements, lofts, duplex et maisons de ville avec des configurations allant de 1+1 à 6+1.
Finitions haut de gamme – Matériaux de qualité supérieure, hauts plafonds et construction conforme aux normes parasismiques.
Architecture primée – Conçu en collaboration avec WATG, intégrant harmonieusement la vie urbaine à la nature environnante.
Excellente connectivité – À proximité de Marmaray, du métro, du Metrobüs, du Tunnel Eurasia et des ponts du Bosphore.
Récompenses internationales – Lauréat des European Property Awards et des Luxury Lifestyle Awards.
Éligible à la citoyenneté turque – Une excellente opportunité d’investissement permettant de bénéficier du programme de citoyenneté turque.