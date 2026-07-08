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Appartement dans un nouvel immeuble Benesta Benleo Park

Uskudar, Turquie
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12
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ID: 38177
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 08/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Uskudar

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Benesta Benleo Park à Üsküdar est un projet résidentiel de luxe situé en bordure de forêt, comprenant 943 résidences, dont des duplex, des villas et des appartements allant de 1+1 à 6+1. Benesta Benleo Park allie la sérénité de la nature à une architecture contemporaine et à un cadre de vie haut de gamme.

Benesta Benleo Park propose 15 000 m² de jardins, des lacs, un Sky Bridge, un spa, des piscines, des cafés ainsi qu’une tyrolienne. Le projet offre des équipements complets et un accès pratique au métro, à seulement quelques minutes d’Akasya et de Çamlıca.

Les 10 principaux avantages de Benesta Benleo Park

  1. Vastes espaces verts – 15 000 m² de jardins avec lac, plage, passerelle panoramique (Skywalk) et sentiers naturels.

  2. Arbres centenaires préservés – Conservation de rares arbres italiens âgés de 40 à 80 ans, créant un environnement naturel exceptionnel.

  3. Espace bien-être complet – Piscines intérieures et extérieures, spa, salle de sport, espaces de massage, parcours de yoga et patinoire.

  4. Benesta Hub – Cafés, restaurants gastronomiques et marchés de produits biologiques pour un mode de vie raffiné au quotidien.

  5. Large choix de logements – Appartements, lofts, duplex et maisons de ville avec des configurations allant de 1+1 à 6+1.

  6. Finitions haut de gamme – Matériaux de qualité supérieure, hauts plafonds et construction conforme aux normes parasismiques.

  7. Architecture primée – Conçu en collaboration avec WATG, intégrant harmonieusement la vie urbaine à la nature environnante.

  8. Excellente connectivité – À proximité de Marmaray, du métro, du Metrobüs, du Tunnel Eurasia et des ponts du Bosphore.

  9. Récompenses internationales – Lauréat des European Property Awards et des Luxury Lifestyle Awards.

  10. Éligible à la citoyenneté turque – Une excellente opportunité d’investissement permettant de bénéficier du programme de citoyenneté turque.

Localisation sur la carte

Uskudar, Turquie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Loisirs

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