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Appartement dans un nouvel immeuble Referans Beşiktaş

Besiktas, Turquie
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ID: 38247
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 19/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Besiktas

À propos du complexe

Referans Beşiktaş – Appartements de Luxe à Proximité du Bosphore au Cœur d’Istanbul

Referans Beşiktaş incarne une vision raffinée du luxe urbain dans l’un des quartiers les plus prestigieux et les plus riches en histoire d’Istanbul. Son architecture met l’accent sur l’élégance, l’intimité et l’harmonie avec son environnement, offrant un cadre de vie exclusif à ceux qui souhaitent profiter du centre-ville sans renoncer au calme et au confort. Son concept résidentiel à faible densité crée une atmosphère paisible et distinguée, particulièrement rare dans un emplacement aussi privilégié.

Situé au cœur de Beşiktaş, le projet permet aux résidents de s’intégrer pleinement à la vie sociale, culturelle et économique d’Istanbul. La proximité du Bosphore, des parcs historiques, des universités renommées et des lieux emblématiques de loisirs garantit un cadre de vie dynamique et équilibré. Les excellentes connexions avec le métro, les lignes de ferry et les principaux axes routiers facilitent les déplacements quotidiens des résidents comme des professionnels.

Du point de vue de l’investissement, Referans Beşiktaş bénéficie de la rareté des nouveaux projets résidentiels de luxe dans le centre de Beşiktaş. Les biens immobiliers de ce quartier conservent historiquement une forte valeur et une demande soutenue grâce à une offre limitée et au prestige de leur emplacement. L’association de prestations haut de gamme, d’un emplacement exceptionnel et d’un fort potentiel de valorisation à long terme fait de ce projet un investissement sûr, idéal pour préserver son capital et générer des revenus locatifs.

Présentation du Projet

Referans Beşiktaş est un projet résidentiel de luxe situé au cœur de Beşiktaş, proposant des appartements modernes et spacieux à proximité du Bosphore, des parcs historiques et des principaux centres culturels d’Istanbul.

Le projet associe des matériaux de construction haut de gamme, des espaces extérieurs privatifs et des équipements complets dédiés au bien-être, offrant ainsi un cadre de vie exclusif dans l’un des quartiers les plus prestigieux de la ville.

Les 10 principaux atouts de Referans Beşiktaş

  1. Emplacement privilégié au cœur de Beşiktaş, à proximité immédiate des rives du Bosphore.

  2. Entouré de parcs historiques et des principaux sites emblématiques d’Istanbul.

  3. Large choix de logements, allant des appartements d’une chambre aux spacieuses résidences en duplex.

  4. Certaines résidences offrent une vue sur le Bosphore, les jardins paysagers et la skyline d’Istanbul.

  5. Finitions intérieures haut de gamme et matériaux de construction de qualité premium.

  6. Balcons, terrasses ou jardins privatifs disponibles dans de nombreux appartements.

  7. Piscine intérieure exclusivement réservée aux résidents.

  8. Espace bien-être complet comprenant une salle de sport, un sauna, un hammam traditionnel et un bain de vapeur.

  9. Jardins paysagers avec promenades et éléments décoratifs aquatiques.

  10. Accès immédiat au métro, aux ferries, aux principaux axes routiers, aux écoles et aux établissements de santé.

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Besiktas, Turquie
Éducation
Soins de santé

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Appartement dans un nouvel immeuble Referans Beşiktaş
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