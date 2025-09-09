  1. Realting.com
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Appartements dans le Précieux Projet Viva Defne d'Altintas Antalya

Appartement dans un nouvel immeuble Appartements dans le Précieux Projet Viva Defne d'Altintas Antalya

Aksu, Turquie
$150,685
24
ID: 27946
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Aksu

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    8

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

À propos du complexe

Appartements Bien Conçus Dans un Projet à Altintas Avec de Riches Commodités

Les appartements sont situés à Aksu, Altıntaş. Aksu est un quartier d'Antalya avec une histoire bien ancrée. Le quartier d'Altıntaş est l'un des quartiers résidentiels et centres d'investissement les plus prestigieux d'Antalya et de Turquie, avec des projets bien développés offrant de riches commodités.

Le Viva Defne certifié LEED est un projet mixte situé sur une route principale. Viva Defne est un projet de type mixte situé sur une artère. Les appartements à vendre à Antalya Altintas sont situés à 4,4 km de l'Aéroport d'Antalya, 7 km de la plage de Lara, 10,1 km du Centre Commercial TerraCity, 12 km de la Ville Antique de Perge, 22 km du parc à thème The Land of Legends, 80 km du Parc National du Canyon de Köprülü et 90 km du district d'Alanya.

Le projet offre un investissement rentable avec le professionnalisme et la qualité de Tekce Exclusive. Le complexe résidentiel est situé sur un terrain de 7 716 m² comprenant le bloc A et le bloc B.

Le projet offre de nombreux équipements tels que piscine, parking intérieur, espace paysager commun, sécurité, caméra de surveillance, pergola, jardin de 25 m² à chaque étage, ascenseur, concierge et groupe électrogène.

Les appartements sont équipés d'ensembles encastrés de 3 pièces, portes extérieures en acier, stores en aluminium, revêtements de sol stratifiés, éclairage LED, porte-manteaux pour les couloirs, climatiseurs VRF énergétiques de classe A et systèmes d'interphone visuel. Les salles de bains sont équipées de carreaux de céramique de haute qualité.


AYT-03237

Aksu, Turquie
