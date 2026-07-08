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Appartement dans un nouvel immeuble Istanbul Buyukcekmece sea apartments project

Besiktas, Turquie
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ID: 353
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
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Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Besiktas
  • Adresse
    Cevdetpasa Caddesi

À propos du complexe

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Why this property؟ A residential compound in a privileged location on the road between both E5 and E80 lines. The project area is close to the most important investment projects in Turkey, such as the Istanbul Canal. 360-degree panoramic view of the Marmara Sea for all apartments. Title deed is ready for delivery and suitable for getting Turkish citizenship.

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Besiktas, Turquie
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