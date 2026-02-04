  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Aksu
  4. Appartement dans un nouvel immeuble Antalya Altıntaş

Appartement dans un nouvel immeuble Antalya Altıntaş

Aksu, Turquie
Prix ​​sur demande
;
11
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 33256
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 04/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Aksu

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English

Antalya / Altıntaş – Vie moderne, prêt à être livré

Notre projet résidentiel est prévu pour mai 2026.

Le projet se compose de 432 appartements avec une large gamme de dispositions de 1+1 à 5+1, conçus pour répondre à différents besoins de style de vie et d'investissement.

Plan de paiement flexible disponible:
• Acompte de 50%
• 50% payable sur 12 mois

Altıntaş se distingue par son architecture moderne, ses normes de construction de haute qualité et ses espaces de vie conçus avec soin, offrant une opportunité idéale pour vivre et investir.

Pour des informations détaillées, des plans d'étage et une présentation professionnelle, n'hésitez pas à nous contacter.

Localisation sur la carte

Aksu, Turquie
Épiceries
Transport
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Centric apartment in modernist building
Mahmutlar, Turquie
depuis
$147,347
Immeuble Nisantasi Istanbul Apartments Compound
Sisli, Turquie
depuis
$533,032
Immeuble Appartements avec vue sur la mer dans le centre de Mahmutlar, Alanya
Muratpasa, Turquie
depuis
$294,307
Complexe résidentiel New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Kagithane, Turquie
depuis
$298,452
Complexe résidentiel New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Bornova, Turquie
depuis
$208,606
Vous regardez
Appartement dans un nouvel immeuble Antalya Altıntaş
Aksu, Turquie
Prix ​​sur demande
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool at 150 meters from the beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool at 150 meters from the beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool at 150 meters from the beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool at 150 meters from the beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool at 150 meters from the beach, Bodrum, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Residence with a swimming pool at 150 meters from the beach, Bodrum, Turkey
Complexe résidentiel Residence with a swimming pool at 150 meters from the beach, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turquie
depuis
$427,257
Nous offrons des appartements avec des places de parking.Les appartements au rez-de-chaussée ont des jardins privés.La résidence dispose d'une piscine commune de 270 m2.Installations et équipement dans la maison ClimatisationEmplacement et infrastructure à proximité La propriété est située à…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Quartier résidentiel 1+1 apartments in a luxury complex in Tosmur, Alanya
Quartier résidentiel 1+1 apartments in a luxury complex in Tosmur, Alanya
Quartier résidentiel 1+1 apartments in a luxury complex in Tosmur, Alanya
Quartier résidentiel 1+1 apartments in a luxury complex in Tosmur, Alanya
Quartier résidentiel 1+1 apartments in a luxury complex in Tosmur, Alanya
Afficher tout Quartier résidentiel 1+1 apartments in a luxury complex in Tosmur, Alanya
Quartier résidentiel 1+1 apartments in a luxury complex in Tosmur, Alanya
Oba, Turquie
depuis
$154,821
Tosmur is a developed area within walking distance of a clean sandy beach with developed infrastructure, which will be an ideal location for both young families and older people. And the modern infrastructure of the complex and the planning of apartments, thought out to the smallest detail, …
Agence
Basic Apartment Real Estate
Laisser une demande
Quartier résidentiel Sea View Apartments with Rich Amenities in Alanya Cikcilli
Quartier résidentiel Sea View Apartments with Rich Amenities in Alanya Cikcilli
Quartier résidentiel Sea View Apartments with Rich Amenities in Alanya Cikcilli
Quartier résidentiel Sea View Apartments with Rich Amenities in Alanya Cikcilli
Quartier résidentiel Sea View Apartments with Rich Amenities in Alanya Cikcilli
Afficher tout Quartier résidentiel Sea View Apartments with Rich Amenities in Alanya Cikcilli
Quartier résidentiel Sea View Apartments with Rich Amenities in Alanya Cikcilli
Ciplakli, Turquie
depuis
$198,598
Spacious fully furnished 2 + 1 apartment with a total area of ​​120 m2, with two bedrooms, bathrooms and balconies is located on the 8rd floor of a luxury complex, in the Cikcilli area, overlooking the sea and mountains. The complex has its own developed infrastructure, consists of three 10-…
Agence
Basic Apartment Real Estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller