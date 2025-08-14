Complexe résidentiel Furnished apartment 2+1 in Oba Sol Garden complex.

Nous vous enverrons une photo de l'appartement sur demande!
Un appartement de deux chambres (2+1) -100 m2 avec de nouveaux meubles et appareils Siemens dans le complexe d'élite Oba Sol Garden.
Disposition:
Groupe d'entrée spacieux
Oba Sol Garden est un nouveau complexe résidentiel avec toutes les commodités, situé dans la zone développée d'Oba à Alanya, entouré de toutes les infrastructures nécessaires et à seulement 850 mètres de la mer et des plages.
Près du complexe se trouvent des jardins d'enfants, des écoles et des lycées, un nouvel hôpital, une pharmacie, un marché agricole, des magasins et des supermarchés, des cafés et des restaurants, des terrains de football et de basketball, un grand espace de marche.
Oba Sol Garden se compose de 5 blocs résidentiels avec 64 appartements de différents plans, de 1+1 appartements à 4+1 penthouses.
Date d ' achèvement: livraison
Infrastructure:
