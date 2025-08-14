Complexe résidentiel Furnished apartment 2+1 in Oba Sol Garden complex.

Nous vous enverrons une photo de l'appartement sur demande!

Un appartement de deux chambres (2+1) -100 m2 avec de nouveaux meubles et appareils Siemens dans le complexe d'élite Oba Sol Garden.

Disposition:

Salle de cuisine

2 chambres

2 Salles de bains avec planchers chauffés

Jardin privé et accès à la piscine

Groupe d'entrée spacieux

Oba Sol Garden est un nouveau complexe résidentiel avec toutes les commodités, situé dans la zone développée d'Oba à Alanya, entouré de toutes les infrastructures nécessaires et à seulement 850 mètres de la mer et des plages.

Près du complexe se trouvent des jardins d'enfants, des écoles et des lycées, un nouvel hôpital, une pharmacie, un marché agricole, des magasins et des supermarchés, des cafés et des restaurants, des terrains de football et de basketball, un grand espace de marche.

Oba Sol Garden se compose de 5 blocs résidentiels avec 64 appartements de différents plans, de 1+1 appartements à 4+1 penthouses.

Date d ' achèvement: livraison

Infrastructure:

Espace vert paysager

Jardin paysager

Piscine extérieure

Diapositives

Salle de bain et de détente avec chaises longues

Ascenseurs

Gymnase

Piscine intérieure

Jacuzzi

Sauna

Bain turc

Salle de massage

Café

Salle de jeux

Aire de jeux pour enfants

Générateur de sauvegarde

Sécurité et vidéosurveillance 24/7

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.