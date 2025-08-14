  1. Realting.com
Complexe résidentiel Furnished apartment 2+1 in Oba Sol Garden complex.

Oba, Turquie
depuis
$333,771

selon le taux de change 16/04/2025
6
ID: 27419
Dernière actualisation: 14/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Alanya
  • Village
    Oba

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Nous vous enverrons une photo de l'appartement sur demande!
Un appartement de deux chambres (2+1) -100 m2 avec de nouveaux meubles et appareils Siemens dans le complexe d'élite Oba Sol Garden.

Disposition:

  • Salle de cuisine
  • 2 chambres
  • 2 Salles de bains avec planchers chauffés
  • Jardin privé et accès à la piscine

Groupe d'entrée spacieux
Oba Sol Garden est un nouveau complexe résidentiel avec toutes les commodités, situé dans la zone développée d'Oba à Alanya, entouré de toutes les infrastructures nécessaires et à seulement 850 mètres de la mer et des plages.

Près du complexe se trouvent des jardins d'enfants, des écoles et des lycées, un nouvel hôpital, une pharmacie, un marché agricole, des magasins et des supermarchés, des cafés et des restaurants, des terrains de football et de basketball, un grand espace de marche.

Oba Sol Garden se compose de 5 blocs résidentiels avec 64 appartements de différents plans, de 1+1 appartements à 4+1 penthouses.

Date d ' achèvement: livraison

Infrastructure:

  • Espace vert paysager
  • Jardin paysager
  • Piscine extérieure
  • Diapositives
  • Salle de bain et de détente avec chaises longues
  • Ascenseurs
  • Gymnase
  • Piscine intérieure
  • Jacuzzi
  • Sauna
  • Bain turc
  • Salle de massage
  • Café
  • Salle de jeux
  • Aire de jeux pour enfants
  • Générateur de sauvegarde
  • Sécurité et vidéosurveillance 24/7

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.

Localisation sur la carte

Oba, Turquie

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
