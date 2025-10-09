Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Résidentiel
  4. Copropriété

Condos à vendre en Portugal

Copropriété Supprimer
Tout effacer
5 propriétés total trouvé
Condo 3 chambres dans Vila Franca de Xira, Portugal
Condo 3 chambres
Vila Franca de Xira, Portugal
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 123 m²
Sol 3/3
$528,413
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Remax
Langues
English, Русский
Condo 4 chambres dans Cascais, Portugal
Condo 4 chambres
Cascais, Portugal
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 160 m²
The magnificent ocean view 6-room apartment is located in an exclusive condominium in the ch…
$1,50M
Laisser une demande
Condo 2 chambres dans Loule, Portugal
Condo 2 chambres
Loule, Portugal
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Sol 2/2
T2 APARTMENTS (1 living room, 1 suite and 1 room) – VILAMOURA, PORTUGAL The chic apartmen…
$392,989
Laisser une demande
AdriastarAdriastar
Condo 3 chambres dans Obidos, Portugal
Condo 3 chambres
Obidos, Portugal
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Nombre d'étages 2
FIVE-PRODUCT COURORT is LOCATED AT THE SEREBRUARY FEATURE OF PORTUGAL, BETWEEN NATURAL SONGT…
$683,409
Laisser une demande
Condo 4 chambres dans Cascais, Portugal
Condo 4 chambres
Cascais, Portugal
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 204 m²
Sol 1
The luxury 5-bedroom apartments are located in the exclusive condominium Parque Cidadela in …
$1,17M
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Portugal

avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller