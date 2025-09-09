Appartement dans un nouvel immeuble Nobby Garden 2

Jardin Nobby 2 est un nouveau projet Nordic Property Construction qui combine trois composantes principales de logements très liquides: un excellent emplacement, une vaste infrastructure de vie et de loisirs et une excellente qualité de logement, qui est loué aux acheteurs dans des finitions finies. Nobby Garden 2 poursuit le concept du complexe résidentiel de Nobby Garden, qui s'exprime par des aménagements fonctionnels et pratiques et par les normes de construction les plus élevées.
Nobby Garden 2 est situé dans l'un des quartiers les plus calmes et confortables d'Alanya – Avsallar. Cette région est connue pour ses plages de sable et la beauté naturelle des forêts de conifères. Il y a toute l'infrastructure urbaine nécessaire: cafés et restaurants, supermarchés en chaîne et marché agricole le mercredi, un hôpital public et des cliniques privées, pharmacies, jardins d'enfants, écoles, banques, etc.
Lieu:
Distance jusqu'à l'aéroport d'Antalya: 90
Distance jusqu'à Gazipasa Aéroport: 60 km
Distance jusqu'au centre de Alanya: 20 km
Distance jusqu'à la mer: 800 m
Distance des commerces, cafés, restaurants et autres infrastructures sociales: 250 m
Distance jusqu'au marché des agriculteurs: 600 m
Jardin Nobby 2 est situé sur un terrain de 3300 m2 et se compose d'un bloc résidentiel pour 72 appartements de différentes configurations. La conception moderne du projet a été développée par le bureau architectural principal d'Alanya.
Appartements:
Le complexe résidentiel se compose de 72 appartements:
Tous les appartements sont loués dans une finition propre:
Jardin Nobby 2 ne vous laissera pas indifférent. Sur le territoire du complexe est: