Appartement dans un nouvel immeuble Nobby Garden 2

Alanya, Turquie
depuis
$197,182
;
21
ID: 111
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 03/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Alanya

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique monolithique
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    9

À propos du complexe

Русский Русский

Jardin Nobby 2 est un nouveau projet Nordic Property Construction qui combine trois composantes principales de logements très liquides: un excellent emplacement, une vaste infrastructure de vie et de loisirs et une excellente qualité de logement, qui est loué aux acheteurs dans des finitions finies. Nobby Garden 2 poursuit le concept du complexe résidentiel de Nobby Garden, qui s'exprime par des aménagements fonctionnels et pratiques et par les normes de construction les plus élevées.

Nobby Garden 2 est situé dans l'un des quartiers les plus calmes et confortables d'Alanya – Avsallar. Cette région est connue pour ses plages de sable et la beauté naturelle des forêts de conifères. Il y a toute l'infrastructure urbaine nécessaire: cafés et restaurants, supermarchés en chaîne et marché agricole le mercredi, un hôpital public et des cliniques privées, pharmacies, jardins d'enfants, écoles, banques, etc.

Lieu:

Distance jusqu'à l'aéroport d'Antalya: 90

Distance jusqu'à Gazipasa Aéroport: 60 km

Distance jusqu'au centre de Alanya: 20 km

Distance jusqu'à la mer: 800 m

Distance des commerces, cafés, restaurants et autres infrastructures sociales: 250 m

Distance jusqu'au marché des agriculteurs: 600 m

Jardin Nobby 2 est situé sur un terrain de 3300 m2 et se compose d'un bloc résidentiel pour 72 appartements de différentes configurations. La conception moderne du projet a été développée par le bureau architectural principal d'Alanya.

Appartements:

Le complexe résidentiel se compose de 72 appartements:

  • 1+1 (une chambre)
  • Duplex 2 + 1 (appartements de deux niveaux avec deux chambres);
  • Duplex 3+1 (appartement de deux niveaux avec trois chambres).

Tous les appartements sont loués dans une finition propre:

  • La hauteur du plafond est de 2,95 m;
  • Porte avant en acier, portes intérieures de qualité;
  • Kitchenette avec comptoir en granit;
  • plomberie de qualité;
  • Salles de bains entièrement équipées avec cabines de douche;
  • Murs peints avec peinture lavable
  • Fenêtres avec double vitrage et profil en aluminium;
  • revêtement de sol – carreaux de céramique;
  • Interphone vidéo;
  • les points de vente Internet et IP;
  • Iskan (passeport) est déjà inclus dans le prix

Jardin Nobby 2 ne vous laissera pas indifférent. Sur le territoire du complexe est:

  • Piscine extérieure avec toboggans
  • Piscine pour enfants
  • Piscine intérieure chauffée
  • La salle de sport
  • Hammam turc
  • sauna
  • Couples romains
  • Salle de massage
  • Lobby et salon
  • barbecue
  • Terrain de jeu
  • Salle de jeux pour enfants
  • Jardin avec aménagement paysager
  • Parking ouvert
  • 2 Ascenseur
  • Antenne par satellite
  • Générateur d'électricité
  • Surveillance vidéo 24 heures sur 24
  • Gardien

Localisation sur la carte

Alanya, Turquie
Éducation
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

