À propos du développeur

Nordic Property Construction est une entreprise de construction internationale avec des investissements européens. Depuis 2015, nous construisons des complexes résidentiels dans le but de mettre en œuvre un nouveau concept de logement de haute performance sur la côte méditerranéenne.

Notre équipe est une fusion d'énergie et d'expérience, les connaissances accumulées et l'ouverture à de nouvelles choses, le dévouement, le soin de chacun de nos clients et la foi dans la réalisation de notre travail avec amour, nous créons le meilleur.