Nordic Property

Turquie, Alanya
Type de compagnie
Développeur
Sur la plateforme
3 années 8 mois
Langues
English, Русский, Türkçe
Site web
nordicproperty.com.tr/en
À propos du développeur

Nordic Property Construction est une entreprise de construction internationale avec des investissements européens. Depuis 2015, nous construisons des complexes résidentiels dans le but de mettre en œuvre un nouveau concept de logement de haute performance sur la côte méditerranéenne.

Notre équipe est une fusion d'énergie et d'expérience, les connaissances accumulées et l'ouverture à de nouvelles choses, le dévouement, le soin de chacun de nos clients et la foi dans la réalisation de notre travail avec amour, nous créons le meilleur.

Immeuble Nobby Comfort
Immeuble Nobby Comfort
Tosmur, Turquie
depuis
$186,130
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nobby Comfort est un complexe résidentiel moderne avec un design concis - une combinaison idéale d'un prix agréable, un emplacement pratique, une infrastructure diversifiée et des aménagements fonctionnels compétents des appartements. Il est idéal non seulement pour les amoureux d'un mode de…
Résidence Nordic Art 2
Résidence Nordic Art 2
Mahmutlar, Turquie
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 11
Le nouveau projet de classe premium NORDIC ART 2 est une résidence résidentielle de nouvelle génération qui combine toutes les caractéristiques de la station balnéaire et l'investissement attrayant immobilier de luxe.Début de la construction: octobre 2024.Fin de construction: décembre 2026.L…
Immeuble Nordic Sky
Immeuble Nordic Sky
Tosmur, Turquie
depuis
$308,860
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 9
Nordic Sky est un projet de luxe exquis dans le style d'entreprise de Nordic Property Construction. Il répond aux besoins des connaisseurs les plus sélectifs de l'immobilier sur la côte d'Alanya et se distingue par l'architecture laconique et le confort d'un hôtel cinq étoiles d'élite.Sur le…
Immeuble Nobby Garden
Immeuble Nobby Garden
Alanya, Turquie
depuis
$227,428
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 9
Complexe résidentiel de Nobby GardenNouveau complexe résidentiel Nobby Garden est situé dans l'un des quartiers les plus calmes d'Alanya - Avsallar. Il se compose de deux blocs de 117 appartements.Le nouveau projet Nobby Garden est un complexe résidentiel élégant mettant l'accent sur le ryth…
Immeuble Nobby Garden 2
Immeuble Nobby Garden 2
Alanya, Turquie
depuis
$197,182
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 9
Jardin Nobby 2 est un nouveau projet Nordic Property Construction qui combine trois composantes principales de logements très liquides: un excellent emplacement, une vaste infrastructure de vie et de loisirs et une excellente qualité de logement, qui est loué aux acheteurs dans des finitions…
Esline Company
Turquie, Etimesgut
ESLINE adhère à la politique consistant à se prouver par sa gestion moderne, en privilégiant les documents et la qualité de l'exécution dans tous les projets d'approvisionnement et d'investissement.Prix luxueux, détente sur l'une des meilleures plages de sable de l'Incekum ! Nous attirons vo…
KurtSafir
Turquie, Yaylali
Année de création de l'entreprise 2007
Nouveaux bâtiments 6 Propriété résidentielle 10
L'expertise professionnelle d'une grande visibilité, l'expérience accumulée, l'utilisation de technologies modernes de haute qualité qui répondent aux normes de qualité européennes, ont permis à KurtSafir de réaliser des projets de construction reconnus dans l'environnement professionnel et …
Miray Invest
Turquie, Alanya
Propriété résidentielle 3
Notre missionPour refléter les progrès technologiques dans l'entreprise en s'en tenant aux trois principes de la sécurité, de l'esthétique et de l'économie dans l'entreprise de construction et d'investissement, pour assurer la satisfaction de la clientèle avec le coût minimum, la marge bénéf…
PRO Silver
Luxera
Turquie, Région de Marmara
Année de création de l'entreprise 2015
Nouveaux bâtiments 1
Les fondations de LUXERA Gayrimenkul ont été posées en 2015, dont le siège est à Istanbul, et ont commencé ses activités dans le secteur de la construction dans le but de construire des zones résidentielles et commerciales avec la stratégie du luxe accessible.Il vise à atteindre des endroits…
Uzun Group Of Companies
Turquie, Silifke
Le groupe Uzun a été créé en 1980 en tant que société familiale par Gürsel UZUN à Nicosie. Elle mène ses activités avec sérieux et minutie dans tous les secteurs où elle opère. Créer des espaces de vie permanents offrant des styles de vie de qualité aux personnes qui les aident à s'adapter à…
