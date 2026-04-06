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Restaurants à vendre en Izmir, Turquie

Bornova
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Restaurant 163 m² dans Bornova, Turquie
Restaurant 163 m²
Bornova, Turquie
Surface 163 m²
Sol 1/16
Propriétés commerciales dans un complexe à Izmir Bornova Les propriétés commerciales sont si…
$910,022
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Restaurant 310 m² dans Bornova, Turquie
Restaurant 310 m²
Bornova, Turquie
Surface 310 m²
Sol 1/12
Propriétés commerciales dans un projet avec une arcade à Izmir Bornova Les magasins sont sit…
$1,21M
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Restaurant 202 m² dans Bornova, Turquie
Restaurant 202 m²
Bornova, Turquie
Surface 202 m²
Sol 1/16
Propriétés commerciales dans un complexe à Izmir Bornova Les propriétés commerciales sont si…
$1,18M
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Restaurant 347 m² dans Bornova, Turquie
Restaurant 347 m²
Bornova, Turquie
Surface 347 m²
Sol 1/12
Propriétés commerciales dans un projet avec une arcade à Izmir Bornova Les magasins sont sit…
$1,29M
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Restaurant 263 m² dans Bornova, Turquie
Restaurant 263 m²
Bornova, Turquie
Surface 263 m²
Sol 1/28
Propriétés commerciales sur un chemin artériel à Bornova Les propriétés commerciales sont si…
$893,751
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