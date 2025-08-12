Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Magasins à vendre en Izmir, Turquie

8 propriétés total trouvé
Boutique 63 m² dans Bayrakli, Turquie
Boutique 63 m²
Bayrakli, Turquie
Surface 63 m²
Enjoy the privilege of the Folkart Towers Residence with your family and loved ones. Life is…
$159,428
Boutique 110 m² dans Urla, Turquie
Boutique 110 m²
Urla, Turquie
Surface 110 m²
Sol 1/2
Propriétés commerciales dans un projet de villa de luxe à Izmir Urla Urla est l'une des régi…
$594,775
Boutique 66 m² dans Karabaglar, Turquie
Boutique 66 m²
Karabaglar, Turquie
Surface 66 m²
Sol 1/8
Magasins avec ou sans locataires à Karabağlar İzmir Les magasins sont situés à Karabağlar, İ…
$155,827
Boutique 84 m² dans Bayrakli, Turquie
Boutique 84 m²
Bayrakli, Turquie
Surface 84 m²
Sol 1/47
Propriétés commerciales avec locataires sur un chemin principal à Izmir Bayraklı Les proprié…
$836,197
Boutique 163 m² dans Konak, Turquie
Boutique 163 m²
Konak, Turquie
Surface 163 m²
Sol 1/38
Propriétés commerciales sur la rue principale à Complexe à usage mixte à Konak İzmir Les pro…
$958,493
Boutique 388 m² dans Konak, Turquie
Boutique 388 m²
Konak, Turquie
Surface 388 m²
Sol 1/38
Propriétés commerciales dans un complexe prestigieux à Konak İzmir Les propriétés commercial…
$2,46M
Boutique 71 m² dans Bornova, Turquie
Boutique 71 m²
Bornova, Turquie
Surface 71 m²
Sol 1/12
Propriétés commerciales dans un projet avec une arcade à Izmir Bornova Les magasins sont sit…
$321,530
Boutique 69 m² dans Karsiyaka, Turquie
Boutique 69 m²
Karsiyaka, Turquie
Surface 69 m²
Sol 1/14
Boutiques de haute valeur sur la rue principale à Karşıyaka Karşıyaka est le district nord d…
$222,093
