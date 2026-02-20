Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Izmir
  4. Commercial
  5. Hôtel

Hôtels à vendre en Izmir, Turquie

Konak
4
5 propriétés total trouvé
Hôtel 10 m² dans Konak, Turquie
Hôtel 10 m²
Konak, Turquie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 10 m²
Sol 3/4
Projet d’investissement hôtelier 4★ à Izmir sous gestion Wyndham Emplacement stratégique …
$35,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Hotel Invest
Langues
English, Русский, Français
Telegram Écrire dans un Telegram
Hôtel 40 m² dans Bornova, Turquie
Hôtel 40 m²
Bornova, Turquie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Chambres d'hôtel à RadissonVous pouvez acheter une chambre dans son intégralité ou en parts …
$37,500
Laisser une demande
Hôtel 40 m² dans Konak, Turquie
Hôtel 40 m²
Konak, Turquie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Radisson Chambres d'hôtelLa chambre peut être achetée dans son ensemble ou en parts de 0,25%…
$133,400
Laisser une demande
Hôtel 56 m² dans Konak, Turquie
Hôtel 56 m²
Konak, Turquie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 56 m²
Limited number of EXCLUSIVE residences at the Radisson Blu hotel. ✅Only 27 residences for…
$400,000
Laisser une demande
Hôtel dans Konak, Turquie
Hôtel
Konak, Turquie
Investments in the hotel room. Cozy and fashionable rooms in the hotel in the heart of the l…
$203,610
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Hayat
Langues
English, Русский
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Izmir

propriété commerciale
restaurants
magasins
Realting.com
Aller