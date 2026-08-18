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Propriétées résidentielles à vendre en Iyidere, Turquie

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appartements
6
maisons
17
23 propriétés total trouvé
Villa 6 chambres dans Iyidere, Turquie
Villa 6 chambres
Iyidere, Turquie
Chambres 6
Surface 300 m²
Ce n'est pas un projet typique, mais une résidence privée construite sur un concept individu…
$1,16M
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Villa 6 chambres dans Iyidere, Turquie
Villa 6 chambres
Iyidere, Turquie
Chambres 6
Surface 250 m²
La villa moderne est située dans la zone prestigieuse d'Ovadzhik, au pied du mont Babadagh. …
$1,02M
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Appartement 5 chambres dans Iyidere, Turquie
Appartement 5 chambres
Iyidere, Turquie
Chambres 5
Surface 300 m²
La villa moderne est située dans le quartier pittoresque d'Ovadzhik, au pied du mont Babadag…
$1,36M
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Villa 5 chambres dans Iyidere, Turquie
Villa 5 chambres
Iyidere, Turquie
Chambres 5
Surface 310 m²
La villa moderne est située dans le pittoresque Ovajik, au pied de la célèbre montagne de Ba…
$1,08M
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Villa 6 chambres dans Iyidere, Turquie
Villa 6 chambres
Iyidere, Turquie
Chambres 6
Surface 270 m²
La villa moderne est située dans le pittoresque Ovajik, au pied de la célèbre montagne de Ba…
$1,15M
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Villa 5 chambres dans Iyidere, Turquie
Villa 5 chambres
Iyidere, Turquie
Chambres 5
Surface 220 m²
Elégante villa est située dans le quartier pittoresque d'Ovadzhik, au pied du mont Babadagh.…
$735,788
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TekceTekce
Villa 6 chambres dans Iyidere, Turquie
Villa 6 chambres
Iyidere, Turquie
Chambres 6
Surface 450 m²
Ce n'est pas seulement une villa, mais une résidence privée à part entière, créée pour vivre…
$1,77M
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Villa 5 chambres dans Iyidere, Turquie
Villa 5 chambres
Iyidere, Turquie
Chambres 5
Surface 170 m²
La villa spacieuse est située dans l'une des zones les plus attrayantes de Fethiye - Ovajik,…
$807,516
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Villa 5 chambres dans Iyidere, Turquie
Villa 5 chambres
Iyidere, Turquie
Chambres 5
Surface 180 m²
Spacieuse villa séparée est située dans le quartier pittoresque d'Ovadzhik, entouré de verdu…
$769,338
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Villa 5 chambres dans Iyidere, Turquie
Villa 5 chambres
Iyidere, Turquie
Chambres 5
Surface 300 m²
Elégante villa moderne est située à Gocek - l'une des stations les plus prestigieuses et atm…
$1,08M
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Villa 6 chambres dans Iyidere, Turquie
Villa 6 chambres
Iyidere, Turquie
Chambres 6
Surface 270 m²
Spacieuse villa est située à Ovajik - l'une des zones les plus vertes et les plus confortabl…
$989,149
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Villa 6 chambres dans Iyidere, Turquie
Villa 6 chambres
Iyidere, Turquie
Chambres 6
À Gojek, ils ne valorisent pas le luxe ostentatoire.Ils apprécient l'emplacement. Vue.Cette …
$796,341
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Appartement 6 chambres dans Iyidere, Turquie
Appartement 6 chambres
Iyidere, Turquie
Chambres 6
Surface 400 m²
Voici une combinaison rare qui est difficile à trouver dans un objet: la mer devant vos yeux…
$1,49M
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Villa 5 chambres dans Iyidere, Turquie
Villa 5 chambres
Iyidere, Turquie
Chambres 5
Surface 210 m²
Présenté à la vente une magnifique villa avec vue fascinante sur la montagne, situé à Fethiy…
$641,656
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Appartement 3 chambres dans Iyidere, Turquie
Appartement 3 chambres
Iyidere, Turquie
Chambres 3
Surface 130 m²
Dans l'Antiquité, Fethiye était connu sous le nom de Telmessos, le « pays des lumières ». Bi…
$286,454
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Appartement 7 chambres dans Iyidere, Turquie
Appartement 7 chambres
Iyidere, Turquie
Chambres 7
Surface 350 m²
Nous portons à votre attention une villa unique située sur un terrain de 1200 m2, avec une v…
$973,942
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Villa 5 chambres dans Iyidere, Turquie
Villa 5 chambres
Iyidere, Turquie
Chambres 5
Surface 200 m²
Villa moderne 4+1 avec piscine à Yaniklar, Fethiye – adapté pour obtenir la citoyenneté turq…
$532,650
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Villa 5 chambres dans Iyidere, Turquie
Villa 5 chambres
Iyidere, Turquie
Chambres 5
Entouré de pins et de palmiers, sur une colline avec vue panoramique sur la mer et les monta…
$1,02M
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Villa 4 chambres dans Iyidere, Turquie
Villa 4 chambres
Iyidere, Turquie
Chambres 4
Surface 290 m²
Villa à Gojek - intimité, échelle et légalité absolueIl y a des maisons qui sont construites…
$925,818
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Appartement dans Iyidere, Turquie
Appartement
Iyidere, Turquie
Surface 50 m²
5★ Appartements d'investissement à Hisaronyu (Fethiye) – 3 km de la plage d'Oludeniz avec un…
$257,808
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Villa 4 chambres dans Iyidere, Turquie
Villa 4 chambres
Iyidere, Turquie
Chambres 4
Surface 160 m²
Faralya n'est pas à propos de la station.C'est à peu près la hauteur. Silence. Sur l'espace.…
$515,616
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Appartement 3 chambres dans Iyidere, Turquie
Appartement 3 chambres
Iyidere, Turquie
Chambres 3
Surface 170 m²
Symphonie de la nature et de la modernité : votre paradis de deux étages à FethiyeImaginez u…
$514,820
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Villa 5 chambres dans Iyidere, Turquie
Villa 5 chambres
Iyidere, Turquie
Chambres 5
Surface 200 m²
Présenté à la vente est une villa en construction, situé à 30 minutes du centre de Fethiye, …
$332,286
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