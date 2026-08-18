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Appartements à vendre en Iyidere, Turquie

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Appartement 5 chambres dans Iyidere, Turquie
Appartement 5 chambres
Iyidere, Turquie
Chambres 5
Surface 300 m²
La villa moderne est située dans le quartier pittoresque d'Ovadzhik, au pied du mont Babadag…
$1,36M
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Appartement 6 chambres dans Iyidere, Turquie
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Iyidere, Turquie
Chambres 6
Surface 400 m²
Voici une combinaison rare qui est difficile à trouver dans un objet: la mer devant vos yeux…
$1,49M
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Appartement 3 chambres dans Iyidere, Turquie
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Iyidere, Turquie
Chambres 3
Surface 130 m²
Dans l'Antiquité, Fethiye était connu sous le nom de Telmessos, le « pays des lumières ». Bi…
$286,454
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Appartement 7 chambres dans Iyidere, Turquie
Appartement 7 chambres
Iyidere, Turquie
Chambres 7
Surface 350 m²
Nous portons à votre attention une villa unique située sur un terrain de 1200 m2, avec une v…
$973,942
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Appartement dans Iyidere, Turquie
Appartement
Iyidere, Turquie
Surface 50 m²
5★ Appartements d'investissement à Hisaronyu (Fethiye) – 3 km de la plage d'Oludeniz avec un…
$257,808
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Appartement 3 chambres dans Iyidere, Turquie
Appartement 3 chambres
Iyidere, Turquie
Chambres 3
Surface 170 m²
Symphonie de la nature et de la modernité : votre paradis de deux étages à FethiyeImaginez u…
$514,820
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