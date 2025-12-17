Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons avec jardin à vendre en Thep Krasatti, Thaïlande

Villa 5 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 5 chambres
Thalang, Thaïlande
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 556 m²
LAY22774 Cette villa de 5 chambres récemment terminée à Layan offre un espace intérieur et …
$2,51M
Villa 2 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 2 chambres
Thalang, Thaïlande
Chambres 2
Surface 106 m²
TAL6515 Villa moderne avec deux chambres et deux salles de bains. La superficie du terrain …
$190,406
Villa 3 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 3 chambres
Thalang, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 280 m²
TAL22614 Entrez dans un monde d'élégance discrète et de charme tropical avec cette magnifiq…
$536,311
Villa 3 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 3 chambres
Thalang, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
CHE22638 Cette collection exclusive de villas privées de piscine offre un mélange unique d'…
$847,308
Villa 2 chambres dans Thep Krasatti, Thaïlande
Villa 2 chambres
Thep Krasatti, Thaïlande
Chambres 2
Surface 70 m²
TAL6538 Offre spéciale:Garantie de location - 6% pour 3 ans (les paiements commencent un mo…
$174,330
Villa 3 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 3 chambres
Thalang, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 202 m²
TAL22269 Profitez d'un mélange d'élégance moderne et de charme traditionnel avec cette mais…
$253,558
Villa dans Thep Krasatti, Thaïlande
Villa
Thep Krasatti, Thaïlande
Surface 250 m²
TAL22387 Profitez du luxe ultime de ces villas, spécialement conçues pour les quelques pers…
$491,883
Villa 4 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 4 chambres
Thalang, Thaïlande
Chambres 4
Surface 593 m²
LAY7165 Cette villa est située dans un emplacement naturel pittoresque et peut se targuer n…
$1,42M
Villa 3 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 3 chambres
Thalang, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 473 m²
TAL21829 C'est une nouvelle collection passionnante de villas exquises avec piscine privée …
$1,04M
Villa 5 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 5 chambres
Thalang, Thaïlande
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 488 m²
BAN22551 Entrez dans un monde privé d'élégance tropicale et de design intemporel avec cette…
$2,06M
Villa 3 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 3 chambres
Thalang, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 342 m²
LAG22224 Niché dans le plus grand complexe de Laguna, cette villa de deux étages offre une …
$825,094
Villa 3 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 3 chambres
Thalang, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 320 m²
TAL22203 Bienvenue dans un royaume de luxe et de tranquillité inégalés niché dans la région…
$631,514
Villa 3 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 3 chambres
Thalang, Thaïlande
Chambres 3
Surface 182 m²
TAL7194 Nouveau pool Projet de Villa dans la région de Thalang3 chambres, 4 salles de bains…
$599,780
Villa 4 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 4 chambres
Thalang, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 479 m²
TAL22611 Le mélange parfait de vie sereine et d'investissement intelligent avec cette colle…
$853,655
Villa 3 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 3 chambres
Thalang, Thaïlande
Chambres 3
Surface 244 m²
NAY6665 Un nouveau complexe impressionnant de villas tropicales situé dans la région de Nai…
$588,235
Villa 3 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 3 chambres
Thalang, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 352 m²
BAN22152 Dévoilement d'une retraite contemporaine à Phuket, en Thaïlande - une villa de 3 c…
$853,655
Villa 3 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 3 chambres
Thalang, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 334 m²
TAL21969 Faire place au charme irrésistible des maisons de campagne, puiser l'inspiration d…
$729,573
Villa 3 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 3 chambres
Thalang, Thaïlande
Chambres 3
Surface 352 m²
BAN7061 Cette villa fait partie d'un nouveau projet passionnant à Bang Tao où un style de v…
$812,051
Villa 3 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 3 chambres
Thalang, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 335 m²
TAL22620 Ces villas en édition limitée offrent une occasion rare de posséder une résidence …
$758,451
Villa 3 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 3 chambres
Thalang, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 250 m²
TAL22670 Cette collection limitée de seulement 8 villas privées de piscine allie sérénité t…
$515,505
Villa 4 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 4 chambres
Thalang, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 6
Surface 567 m²
BAN22210 Superbe Villa à Bang Tao, Phuket – Votre maison de rêve attendDécouvrez le mélange…
$1,84M
Villa 3 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 3 chambres
Thalang, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 232 m²
TAL22681 Promotion spéciale Achetez une villa à prix en franchise et recevez gratuitement un…
$420,480
Villa 3 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 3 chambres
Thalang, Thaïlande
Chambres 3
Surface 112 m²
Anchan Mountain Breeze, une nouvelle phase de développement du célèbre promoteur de projets …
$970,289
Villa 4 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 4 chambres
Thalang, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 548 m²
TAL22578 Entrez dans un monde d'intimité et de sophistication avec ces villas tropicales ma…
$1,22M
Villa 3 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 3 chambres
Thalang, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 400 m²
CHE22265 Découvrez une occasion exceptionnelle de posséder une luxueuse villa 3 étages dans…
$888,072
Villa 4 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 4 chambres
Thalang, Thaïlande
Chambres 4
Surface 219 m²
BAN7068 Qu'est-ce qui est disponible à la villa?Grande surface construite de 424 m2.Surface…
$1,40M
Villa 4 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 4 chambres
Thalang, Thaïlande
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 369 m²
TAL1970 Faire place au charme irrésistible des maisons de campagne, puiser l'inspiration de…
$894,909
Villa 3 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 3 chambres
Thalang, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 308 m²
TAL21721 Le projet sera construit en 4 phases, 38 maisons étant prévues au total. Enfin, la…
$692,932
Villa 3 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 3 chambres
Thalang, Thaïlande
Chambres 3
Surface 444 m²
LAY6893 Nouveau complexe de villas exclusives inspirées de l'architecture et du design thaï…
$1,11M
Villa 3 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 3 chambres
Thalang, Thaïlande
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 255 m²
TAL22386 Entrez dans un monde où l'élégance rencontre la simplicité. Cette collection limit…
$586,768
