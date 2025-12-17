Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Thep Krasatti
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Maisons à vendre en Thep Krasatti, Thaïlande

Thalang
237
5 propriétés total trouvé
Maison 2 chambres dans Thep Krasatti, Thaïlande
Maison 2 chambres
Thep Krasatti, Thaïlande
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
This townhouse, with recent renovations, is a hidden gem at a fantastic price! Nestled in a …
$91,215
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 3 chambres
Thalang, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 354 m²
Nombre d'étages 1
Une occasion unique d'investir dans une villa de luxe dans un quartier pittoresque de Phuket…
$823,092
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 4 chambres
Thalang, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 709 m²
Nombre d'étages 1
Une occasion unique d'investir dans une villa de luxe dans un quartier pittoresque de Phuket…
$1,47M
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 4 chambres
Thalang, Thaïlande
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 548 m²
Nombre d'étages 1
Une occasion unique d'investir dans une villa de luxe dans un quartier pittoresque de Phuket…
$1,13M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Thalang, Thaïlande
Villa 3 chambres
Thalang, Thaïlande
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 473 m²
Nombre d'étages 1
Une opportunité attrayante d'investir dans une villa de luxe dans un quartier pittoresque de…
$974,473
Laisser une demande
Types de propriétés en Thep Krasatti

villas

Caractéristiques des propriétés en Thep Krasatti, Thaïlande

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
